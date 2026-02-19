Những người lính bảo vệ con đường trọng yếu trên không

TPO - “Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, trực ban 24/24 để theo dõi, quản lý, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc”. Đại úy Trần Văn Tuấn - Trạm trưởng Trạm ra đa 18 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân), mở đầu câu chuyện khi nói về nhiệm vụ của đơn vị “mắt thần” canh giữ vùng trời miền Trung, Tây Nguyên.

Quyết không để Tổ quốc bất ngờ

Tại Trạm ra đa 18 vào ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, những chậu hoa khoe sắc rực trong khuôn viên doanh trại xanh, sạch, đẹp, ngăn nắp, chính quy từ cổng gác vào.

Bên cạnh các băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, chúng tôi ấn tượng về các băng rôn nhiệm vụ chính trị của Trạm được bố trí ngay ngắn giữa dãy nhà hội trường của đơn vị với dòng chữ “Sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm” và dòng chữ vàng trên nền đỏ được bố trí trước Sở chỉ huy Trạm “Quyết không để Tổ quốc bất ngờ vì các tình huống trên không”.

Vui xuân không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 18 luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.

Theo Đại úy Trần Văn Tuấn - Trạm trưởng Trạm ra đa 18, trên bầu trời bao la, có những con đường trên không, chúng dường như vô hình nhưng lại hữu hình với các chiến sĩ ra đa.

“Những con đường đó được đặt tên như những con đường dưới mặt đất, bằng các ký hiệu khác nhau và được đánh dấu, xác định phương hướng, chiều rộng hành lang bay, nơi mà hàng trăm, hàng ngàn chuyến bay bay qua mỗi ngày. Dù trong thời chiến hay thời bình, bộ đội ra đa luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cao độ, không một phút lơ là”, Đại úy Tuấn nói.

Bất cứ đêm khuya hay giữa trưa, dù đang làm việc với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương hay đang ở bên người thân, gia đình đến thăm tại đơn vị, khi nghe hiệu lệnh “keng keng” từ chiếc kẻng quen thuộc, lập tức toàn bộ các thành phần trong Trạm ra đa 18 chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Từng bước chân kết hợp tiếng hô vang ra mệnh lệnh của người chỉ huy, cả đơn vị khẩn trương di chuyển. Các thành viên trong kíp chiến đấu thao tác chính xác, động tác nhịp nhàng, khẩu lệnh to, rõ thể hiện khí thế hừng hực, thống nhất về ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các kíp trực ban sẵn sàng chiến đấu của Trạm ra đa 18 trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Với các cán bộ, chiến sĩ ra đa, thời gian là yếu tố then chốt trong công việc, đòi hỏi nhanh nhẹn, kỷ luật, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đại uý Tuấn chia sẻ, đặc thù của bộ đội ra đa là chiến đấu hiệp đồng, tác chiến trên không gian rộng, thời gian nhanh, khó xác định giới tuyến.

Vì vậy để không bị bất ngờ, lỡ thời cơ vì những tình huống trên không, người lính ra đa phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; đồng thời huấn luyện giỏi, rèn nghiêm, làm chủ các loại trang bị, khí tài được biên chế, có tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể.

Trạm là nhà, là quê hương thứ hai

Nói về truyền thống của đơn vị “mắt thần” này, Thượng uý Lê Xuân Phước - Chính trị viên Trạm ra đa 18, cho biết, Trạm có tiền thân là Đại đội 18 thành lập vào ngày 21/3/1958, thuộc Trung đoàn 260 đóng tại Thọ Xuân (Thanh Hóa). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Quân khu 4.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 18 trang trí đón Tết tại đơn vị.

Sau năm 1975, đơn vị trực thuộc Tiểu đoàn ra đa 300 và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào. Tháng 6/1988, Trung đoàn ra đa 290 tiếp nhận Đại đội 18 của Tiểu đoàn ra đa 300 và sáp nhập với Trạm ra đa 57 để triển khai đội hình chiến đấu ở Chu Lai (Quảng Nam), lấy phiên hiệu là Trạm ra đa 18.

Vào tháng 8/1993, Trạm ra đa 18 được chuyển từ Chu Lai (Quảng Nam) về xã Lân Phong, Quảng Ngãi làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc thân yêu.

Tại Trạm ra đa 18, phần lớn các cán bộ, chiến sĩ có quê hương khác nhau. Nhưng khi cùng làm việc, công tác tại Trạm ra đa 18, mọi người đều chung một nhiệm vụ, lý tưởng, tình yêu Tổ quốc và cùng xem Quảng Ngãi là quê hương thứ hai của mình.

Là một trong những người gắn bó lâu năm tại Trạm ra đa 18 với gần 26 năm công tác, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Mạnh Sỹ (53 tuổi) có vợ là người cùng quê ở tỉnh Nghệ An. Gia đình anh sinh sống tại xã Lân Phong từ năm 2003. “Đơn vị là nhà, Quảng Ngãi là quê hương thứ hai. Là quê hương thì phải cùng nhau xây dựng, cống hiến, đóng góp”, Thiếu tá Sỹ bộc bạch.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trạm ra đa 18 và đơn vị kết nghĩa với các hoạt động chào đón năm mới.

Một người con khác của quê hương Nghệ An đang công tác ở Trạm là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Thùy (51 tuổi). Năm 1995, anh được phân công vào công tác tại Trạm ra đa 18. Sau đó lập gia đình với người vợ ở xã Nghĩa Hành, cơ duyên này càng khiến anh thêm gắn bó với Quảng Ngãi.

Năm nay có lẽ sẽ là cái Tết vô cùng ý nghĩa với chiến sĩ Bùi Hoàng Gia (21 tuổi, quê ở TPHCM) và nhiều chiến sĩ nghĩa vụ khác. Cùng đồng đội canh giữ vùng trời và ăn Tết lính, Hoàng Gia cho biết dù có chút nhớ nhà nhưng anh sẵn sàng gác niềm riêng để nhân dân bình yên đón năm mới.

“Càng gần tới Tết, càng nhớ gia đình và người thân, nhớ tới cây mai vàng trước ngõ, nhớ từng công việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí đón năm mới cùng ba, mẹ và anh trai… Nhưng ở đây, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm và không khí ấm cúng bên đồng đội, sự quan tâm, động viên thường xuyên của chỉ huy Trạm”, chiến sĩ Bùi Hoàng Gia nói.