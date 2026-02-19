Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga - Trung Quốc - Iran tập trận hải quân chung

Minh Hạnh

TPO - Trợ lý tổng thống Nga Nikolay Patrushev cho biết, Nga, Trung Quốc và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung như một phần của sự hợp tác quân sự ngày càng tăng nhằm định hình lại cán cân quyền lực trên biển.

Ông Patrushev nói với hãng thông tấn Nga Argumenty i Fakty, rằng các tàu chiến của ba nước đã được điều động để tham gia tập trận ở vùng biển ngoài khơi Iran. Đây là một phần của nỗ lực chung nhằm xây dựng “một trật tự thế giới đa cực trên đại dương”, đáp trả điều mà ông gọi là “chủ nghĩa bá quyền lâu dài của phương Tây”.

Được biết đến với tên gọi Vành đai An ninh Hàng hải, các cuộc tập trận dự kiến ​​diễn ra trong tháng này tại Vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương, với sự tham gia của tàu thuyền và máy bay từ cả ba quốc gia. Ban đầu là một sáng kiến ​​của Iran, các cuộc tập trận đã được tiến hành theo hình thức ba bên kể từ năm 2019, ngoại trừ năm 2021, khi Trung Quốc không tham gia.

Trước cuộc tập trận ba bên, truyền thông Iran đưa tin, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung trong tuần này, bắt đầu từ ngày 19/2.

Hôm 17/2, quân đội Iran đã tiến hành các cuộc tập trận tại Eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, và cảnh báo có thể đóng cửa tuyến đường thủy này trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Ước tính có khoảng 100 tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz mỗi ngày, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Iran #Trung Quốc #tập trận hải quân #Eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục