Nga - Trung Quốc - Iran tập trận hải quân chung

TPO - Trợ lý tổng thống Nga Nikolay Patrushev cho biết, Nga, Trung Quốc và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung như một phần của sự hợp tác quân sự ngày càng tăng nhằm định hình lại cán cân quyền lực trên biển.

Ông Patrushev nói với hãng thông tấn Nga Argumenty i Fakty, rằng các tàu chiến của ba nước đã được điều động để tham gia tập trận ở vùng biển ngoài khơi Iran. Đây là một phần của nỗ lực chung nhằm xây dựng “một trật tự thế giới đa cực trên đại dương”, đáp trả điều mà ông gọi là “chủ nghĩa bá quyền lâu dài của phương Tây”.

Được biết đến với tên gọi Vành đai An ninh Hàng hải, các cuộc tập trận dự kiến ​​diễn ra trong tháng này tại Vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương, với sự tham gia của tàu thuyền và máy bay từ cả ba quốc gia. Ban đầu là một sáng kiến ​​của Iran, các cuộc tập trận đã được tiến hành theo hình thức ba bên kể từ năm 2019, ngoại trừ năm 2021, khi Trung Quốc không tham gia.

Trước cuộc tập trận ba bên, truyền thông Iran đưa tin, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung trong tuần này, bắt đầu từ ngày 19/2.

Hôm 17/2, quân đội Iran đã tiến hành các cuộc tập trận tại Eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, và cảnh báo có thể đóng cửa tuyến đường thủy này trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Ước tính có khoảng 100 tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz mỗi ngày, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu.