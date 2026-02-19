Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai ngày đàm phán tại Geneva: Lối thoát nào cho xung đột Nga - Ukraine?

Minh Hạnh

TPO - Cuộc đàm phán ba bên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva diễn ra “khó khăn nhưng chuyên nghiệp”, trưởng phái đoàn Nga - ông Vladimir Medinsky - cho biết sau khi phiên họp thứ hai, đồng thời là phiên họp cuối cùng, kết thúc.

1465861.jpg
(Ảnh: Tass)

Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thụy Sĩ hôm 17 và 18/2, nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài 4 năm. Trước đó, hai nước đã tổ chức hai cuộc gặp tương tự tại Abu Dhabi hồi tháng 1.

Phiên thảo luận ngày 18/2 kéo dài khoảng hai giờ, còn phiên thảo luận hôm 17/2 kéo dài 6 giờ.

Trưởng phái đoàn Ukraine - Rustem Umerov - viết trên Telegram rằng đã có những “tiến bộ” trong vòng đàm phán mới nhất, nhưng ông từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

Ông cho biết, các quan chức từ các phái đoàn “đã thảo luận về những thông số an ninh và cơ chế thực hiện những giải pháp khả thi”. Ông mô tả cuộc thảo luận là “chuyên sâu và thực chất”.

“Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các bên và phải có thời gian”, ông Umerov nhấn mạnh.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Nga cho biết, một vòng đàm phán mới sẽ diễn ra “trong tương lai gần”.

Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo trong các cuộc đàm phán ba bên là đưa ra những quyết định cụ thể có thể được trình lên các nhà lãnh đạo của ba nước xem xét.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram rằng ông đang chờ báo cáo chi tiết về kết quả các cuộc đàm phán ở Geneva từ phái đoàn Kiev. “Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông nói.

Mátxcơva khẳng định rằng bất kỳ giải pháp bền vững nào cho cuộc xung đột Ukraine đều đòi hỏi Kiev phải rút quân khỏi các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở Donbass, từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cam kết phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #Mỹ #đàm phán hoà bình #xung đột Nga - Ukraine

