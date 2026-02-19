Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tái đắc cử vang dội, Thủ tướng Sanae Takaichi vạch ra nhiều mục tiêu định hình lại Nhật Bản

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã được Quốc hội tái bổ nhiệm để thành lập nội các thứ hai, sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tuần trước. Tất cả các bộ trưởng trước đó dự kiến sẽ được giữ lại.

Theo AP, bà Takaichi sẽ tìm cách tận dụng chiến thắng mang tính biểu tượng này để tiếp tục củng cố đảng Dân chủ Tự do. Việc kiểm soát 2/3 số ghế trong Hạ viện gồm 465 ghế giúp đảng của bà Takaichi nắm giữ các vị trí hàng đầu trong các ủy ban của Hạ viện.

Các mục tiêu của bà Takaichi trong thời gian tới bao gồm: Tăng cường sức mạnh quân sự và doanh số bán vũ khí, tăng chi tiêu chính phủ, thắt chặt chính sách nhập cư, và củng cố các chính sách xã hội bảo thủ.

Bà Takaichi đã đề xuất các chính sách cứng rắn hơn đối với người nhập cư và người nước ngoài. Bà cũng ủng hộ việc chỉ nam giới mới được kế vị trong hoàng tộc, và phản đối hôn nhân đồng giới.

Bà Sanae Takaichi được chúc mừng khi tái đắc cử chức thủ tướng trong cuộc họp ngày 18/2. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của nữ thủ tướng có thể phải tạm hoãn, vì bà đang phải đối mặt với áp lực giải quyết tình trạng giá cả leo thang, dân số giảm và những lo ngại về an ninh quân sự.

Bà Takaichi đã đề xuất giảm thuế bán hàng trong hai năm đối với các sản phẩm thực phẩm, để giảm bớt chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Bà cũng đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng vào tháng tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ đã ủng hộ bà Takaichi trước thềm cuộc bầu cử của Nhật Bản. Vài giờ trước khi bà Takaichi được tái bổ nhiệm làm thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuyên bố, Nhật Bản sẽ cung cấp vốn cho ba dự án thuộc gói đầu tư 550 tỷ USD mà Tokyo đã cam kết hồi tháng 10.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng bà Takaichi - được thúc đẩy bởi chiến thắng bầu cử vang dội - sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Minh Hạnh
AP
