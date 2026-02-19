Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Putin nói ‘không chấp nhận’ việc áp hạn chế mới với Cuba

Bình Giang

TPO - Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các biện pháp hạn chế mới áp đặt lên Cuba là “không thể chấp nhận”, các hãng thông tấn nhà nước Nga đưa tin.

img-2351.jpg
img-2352.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tại Điện Kremlin, ngày 18/2. Ảnh: Tass

Tuần trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết Mátxcơva sẽ cung cấp viện trợ cho Havana, bao gồm hỗ trợ vật chất, nhằm giúp Cuba ứng phó trong bối cảnh bị cắt nguồn cung dầu mỏ.

“Hiện nay là một giai đoạn đặc biệt với các lệnh trừng phạt mới. Ông biết quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi không chấp nhận những điều như vậy”, hãng thông tấn Tass dẫn lời Tổng thống Putin nói với Bộ trưởng Rodríguez ngày 18/2.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết quan hệ giữa Nga và Cuba đang phát triển “theo hướng tích cực”.

Trong cuộc gặp riêng cùng ngày người đồng cấp Cuba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva đang kêu gọi Mỹ không áp đặt phong tỏa hải quân toàn diện đối với hòn đảo và thúc đẩy đàm phán.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mátxcơva đã không thảo luận vấn đề Cuba với Washington. Trước đó, Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Geneva.

Bình Giang
Tass
#Cuba #Tổng thống Putin #Dầu mỏ #Tình hình Cuba

Xem thêm

Cùng chuyên mục