Thế giới

Google News

Trung Quốc: Nổ cửa hàng pháo hoa khiến 12 người thiệt mạng

Bình Giang

TPO - Một vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở miền trung Trung Quốc vào ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã khiến 12 người thiệt mạng, Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

screen-shot-2026-02-18-at-91933-pm.png
Ảnh minh hoạ

Đốt pháo hoa và pháo nổ là tập tục phổ biến trong các dịp lễ ở Trung Quốc, đặc biệt vào Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhiều đô thị lớn, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, đã cấm đốt pháo trong những năm gần đây, một phần do lo ngại ô nhiễm. Tại các thị trấn và khu vực nông thôn, âm thanh pháo nổ và pháo hoa “tên lửa” vẫn vang lên suốt nhiều ngày trong kỳ nghỉ.

“Vào khoảng 14 giờ ngày 18/2, hỏa hoạn và nổ đã xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh pháo hoa và pháo nổ ở thị trấn Zhengji. Đám cháy bao phủ khu vực khoảng 50 m2 và đã khiến 12 người thiệt mạng”, CCTV dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết. Thị trấn này thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Theo bản tin, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Ngày 14/2, một vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc đã khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Sau tai nạn này, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp kêu gọi các doanh nghiệp pháo hoa trên toàn quốc tăng cường giám sát và “kiểm tra toàn diện” các nguy cơ mất an toàn. Cơ quan này cũng cảnh báo người dân tránh những hành động không an toàn như thử bắn pháo hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng.

Tai nạn công nghiệp xảy ra khá phổ biến ở Trung Quốc do thực hiện không nghiêm tiêu chuẩn an toàn. Đầu tháng này, một vụ nổ tại nhà máy công nghệ sinh học ở tỉnh Sơn Tây khiến 8 người thiệt mạng. Cuối tháng 1 vừa qua, một vụ nổ tại nhà máy thép ở Nội Mông làm ít nhất 9 người tử vong.

Bình Giang
CNA
#Pháo hoa #Tai nạn pháo hoa #Trung Quốc #Sự cố pháo hoa

