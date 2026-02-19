Xôn xao clip ô tô đỗ chắn ngõ nhỏ, điều thêm xe chặn lối ra

TPO - Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc một gia đình tại Hà Tĩnh bị chặn xe giữa ngõ nhỏ khi đi chúc Tết, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Video: Tài xế đậu xe "khóa đầu, khóa đuôi" ngõ nhỏ, thách "ai cẩu được cứ cẩu, phạt 100 triệu không sao" gây xôn xao.

Theo anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh), khoảng 10h20 sáng ngày 18/2, anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Khi rẽ vào ngõ 71, anh phát hiện một ô tô Toyota màu trắng đỗ chiếm hơn nửa lòng đường khiến xe của anh không thể tiếp tục di chuyển.

Thời điểm này, anh T. đã xuống tìm cách liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy thông tin nên bấm còi báo hiệu.

Theo anh T. khi bấm còi báo hiệu, ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ chiếc xe. Tuy nhiên, khi được đề nghị lùi xe vào sát lề để nhường đường vì ngõ nhỏ, người này cho rằng khu vực được phép đỗ và tỏ thái độ thách thức, đồng thời khẳng định việc để xe cả ngày tại đây là bình thường.

Công an có mặt để xử lý vụ việc.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục điều khiển thêm một ô tô Ford đỗ phía sau xe anh T., khiến phương tiện bị kẹp chặt cả trước lẫn sau, không thể tiến hay lùi. Sau đó, người này khóa cửa xe và rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận trình báo, Công an phường Trần Phú nhanh chóng có mặt để ghi nhận và xử lý vụ việc.

Trong video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng vận động, yêu cầu di chuyển xe, người đàn ông vẫn không hợp tác và có lời lẽ thách thức, cho rằng “phạt 100 triệu đồng cũng không sao”.

Xe trắng "chắn đuôi" xe đen, buộc nam tài xế phải nhờ công an can thiệp.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời chiếc xe trắng chắn phía trước, tạo điều kiện để anh T. điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Anh T. cho biết đại diện công an phường thông tin sau kỳ nghỉ Tết sẽ mời các bên liên quan đến làm việc, xem xét và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến nội dung này, đại diện Công an phường Trần Phú xác nhận đơn vị đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc.