Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xôn xao clip ô tô đỗ chắn ngõ nhỏ, điều thêm xe chặn lối ra

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc một gia đình tại Hà Tĩnh bị chặn xe giữa ngõ nhỏ khi đi chúc Tết, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Video: Tài xế đậu xe "khóa đầu, khóa đuôi" ngõ nhỏ, thách "ai cẩu được cứ cẩu, phạt 100 triệu không sao" gây xôn xao.

Theo anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh), khoảng 10h20 sáng ngày 18/2, anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Khi rẽ vào ngõ 71, anh phát hiện một ô tô Toyota màu trắng đỗ chiếm hơn nửa lòng đường khiến xe của anh không thể tiếp tục di chuyển.

Thời điểm này, anh T. đã xuống tìm cách liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy thông tin nên bấm còi báo hiệu.

Theo anh T. khi bấm còi báo hiệu, ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ chiếc xe. Tuy nhiên, khi được đề nghị lùi xe vào sát lề để nhường đường vì ngõ nhỏ, người này cho rằng khu vực được phép đỗ và tỏ thái độ thách thức, đồng thời khẳng định việc để xe cả ngày tại đây là bình thường.

z7545823679309406dac50bfd451a3f36febab1a99ed88-xgso.jpg
Công an có mặt để xử lý vụ việc.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục điều khiển thêm một ô tô Ford đỗ phía sau xe anh T., khiến phương tiện bị kẹp chặt cả trước lẫn sau, không thể tiến hay lùi. Sau đó, người này khóa cửa xe và rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận trình báo, Công an phường Trần Phú nhanh chóng có mặt để ghi nhận và xử lý vụ việc.

Trong video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng vận động, yêu cầu di chuyển xe, người đàn ông vẫn không hợp tác và có lời lẽ thách thức, cho rằng “phạt 100 triệu đồng cũng không sao”.

z75458236828728e951e6148492bd2c035536b53faa24a-rqrc.jpg
Xe trắng "chắn đuôi" xe đen, buộc nam tài xế phải nhờ công an can thiệp.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời chiếc xe trắng chắn phía trước, tạo điều kiện để anh T. điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Anh T. cho biết đại diện công an phường thông tin sau kỳ nghỉ Tết sẽ mời các bên liên quan đến làm việc, xem xét và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến nội dung này, đại diện Công an phường Trần Phú xác nhận đơn vị đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #chúc Tết #Đi chúc Tết bị tài xế “khóa đầu #khóa đuôi” phải nhờ công an can thiệp #Công an phường Trần Phú

Xem thêm

Cùng chuyên mục