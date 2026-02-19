Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải bốc cháy dữ dội trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một xe tải đang chạy trên đèo Khánh Lê từ Khánh Hòa lên Lâm Đồng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ xe chỉ sau ít phút.

Ngày 19/2, lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vào khoảng 11h30 cùng ngày, một vụ cháy xe tải đã xảy ra trên đèo Khánh Lê, đoạn thuộc Quốc lộ 27C.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 27C theo hướng từ Khánh Hòa đi Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh), tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe nên nhanh chóng tấp vào lề đường và rời khỏi phương tiện.

anh-man-hinh-2026-02-19-luc-132345.png
Xe tải cháy ngùn ngụt trên đèo Khánh Lê.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe tải, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều phương tiện vẫn lưu thông qua lại hai chiều. Một số người bất chấp nguy hiểm cố vượt qua khúc cua nơi xe đang cháy, có trường hợp bị té ngã.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế và dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phùng Quang
#cháy xe tải #đèo Khánh Lê #Đà Lạt #Khánh Hòa #dập tắt đám cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục