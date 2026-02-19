Xe tải bốc cháy dữ dội trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt

TPO - Một xe tải đang chạy trên đèo Khánh Lê từ Khánh Hòa lên Lâm Đồng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ xe chỉ sau ít phút.

Ngày 19/2, lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vào khoảng 11h30 cùng ngày, một vụ cháy xe tải đã xảy ra trên đèo Khánh Lê, đoạn thuộc Quốc lộ 27C.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 27C theo hướng từ Khánh Hòa đi Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh), tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe nên nhanh chóng tấp vào lề đường và rời khỏi phương tiện.

Xe tải cháy ngùn ngụt trên đèo Khánh Lê.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe tải, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều phương tiện vẫn lưu thông qua lại hai chiều. Một số người bất chấp nguy hiểm cố vượt qua khúc cua nơi xe đang cháy, có trường hợp bị té ngã.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế và dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.