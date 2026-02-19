Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cửa hàng sửa xe ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 18/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

chay-3.jpg
Ngọn lửa bùng lên trong cửa hàng sửa xe. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 18/2, tại cửa hàng sửa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên nhanh chóng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực phát ra từ bên trong khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau thời gian chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Bước đầu vụ việc không có thương vong về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn tại cửa hàng sửa xe #Cháy lớn đêm tại Hà Nội #Phản ứng của lực lượng chức năng #Thiệt hại tài sản do cháy #Nguyên nhân vụ cháy đang điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục