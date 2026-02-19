Cửa hàng sửa xe ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

TPO - Đêm 18/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên trong cửa hàng sửa xe. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 18/2, tại cửa hàng sửa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên nhanh chóng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực phát ra từ bên trong khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau thời gian chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Bước đầu vụ việc không có thương vong về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.