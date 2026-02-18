Hơn 2.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày Mồng 2 Tết

TPO - Ngày Mồng 2 Tết, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.600 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, có tới hơn 2.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Theo Cục CSGT, ngày Mồng 2 Tết, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 17 vụ, giảm 9 người chết, giảm 24 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Về tình hình giao thông, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh giao thông qua khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga tình hình TTATGT ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp; trên các tuyến quốc lộ và các nút giao hướng vào cao tốc đi các tỉnh miền Đông, miền Tây lưu lượng phương tiện giảm...

Về kết quả xử lý vi phạm, Cục CSGT cho biết, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.490 trường hợp.

Vi phạm về nồng độ cồn chiếm 2.812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 1 trường hợp; chở quá số người quy định 9 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 15 trường hợp; vi phạm ma túy 5 trường hợp.

Đáng chú ý, trên tuyến QL1A lực lượng CSGT đã kiểm soát 7.217 phương tiện (321 xe khách, 380 xe tải, 1.696 xe con, 92 xe container, 4.748 mô tô, 80 phương tiện khác); phát hiện, lập biên bản xử lý 653 trường hợp vi phạm (25 xe khách, 17 xe tải, 90 xe con, 515 mô tô, 6 phương tiện khác); trừ điểm, tước GPLX 244 trường hợp, tạm giữ 291 phương tiện.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn 271 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp; vi phạm tốc độ 156 trường hợp; Đi không đúng phần đường, làn đường 24 trường hợp...