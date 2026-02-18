Triệt phá điểm đánh bạc mùng 1 Tết hơn 500 triệu đồng

Tối 17/2 (mùng 1 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ đột kích, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Tấn Dũng (SN 1961, trú thôn Hội An, xã An Phú).

Thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bí mật theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành kiểm tra, bắt giữ 26 đối tượng đang tham gia đánh bạc; tạm giữ trên chiếu bạc trên 54 triệu đồng và trên 463 triệu đồng trên người các đối tượng (tổng số tiền tạm giữ trên 518 triệu đồng), 19 điện thoại di động, 25 xe mô tô các loại, cùng các tang vật phục vụ đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CAND

Việc xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, giữ vững kỷ cương và trật tự xã hội dịp Tết.