Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng đe dọa, đánh con nợ

TPO - Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thành Long (SN 1977), Dương Đức Việt (SN 2007) và Phạm Nam Khánh (SN 2010) về hành vi “Cướp tài sản” theo Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long và Dương Đức Việt; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam Khánh để phục vụ công tác điều tra.

Hình ảnh nhóm của Long đến gây sự tại quán cắt tóc của T. do camera giám sát ghi lại (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h25 ngày 14/2/2026, Công an phường Hồng Châu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra xô xát tại tổ dân phố 2, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Hồng Châu và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều cùng ngày, Lê Thành Long và Lê Minh Đ (SN 2007), Nguyễn Khánh V (SN 2007, cùng trú phường Phố Hiến), cùng 2 đối tượng khác là Phạm Nam Khánh và Dương Đức Việt (cùng trú tại Bạch Đằng) đã đến quán cắt tóc của anh D.V.T (SN 1996, trú tổ dân phố 2, phường Hồng Châu).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tại đây, nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí để đe dọa, uy hiếp tinh thần, đồng thời hành hung anh T nhằm đòi số tiền 10 triệu đồng mà trước đó anh T được cho là đã vay của Lê Thành Long. Hành vi manh động của các đối tượng gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân bức xúc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nêu trên đối với các đối tượng liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.