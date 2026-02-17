Khởi tố 9 người ẩu đả trong lúc giành khách giữa hai quán bar

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhân viên hai quán Ivenus và Sky Night dẫn đến chửi bới rồi ném ly thủy tinh, chai bia, bàn ghế ra đường. Nhiều người tiếp tục chia thành các nhóm lao vào xô xát, dùng tay chân và vật dụng sẵn có tấn công nhau gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến khu dân cư và du khách trong khu vực.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 28/1 trên đường Đỗ Quang Đẩu (phường Bến Thành).

Các đối tượng liên quan vụ việc tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 54 phút ngày 28/1, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc nhiều người tụ tập, đánh nhau trước khu vực số 5–7–9 Đỗ Quang Đẩu, gây náo loạn tuyến phố trung tâm.

Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhân viên hai quán Ivenus và Sky Night. Hai bên xảy ra cự cãi, chửi bới, sau đó ném ly thủy tinh, chai bia, bàn ghế ra đường. Nhiều người tiếp tục chia thành các nhóm lao vào xô xát, dùng tay chân và vật dụng sẵn có tấn công nhau, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến khu dân cư và du khách trong khu vực.

Nhận tin báo, tổ tuần tra Công an phường Bến Thành nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử lý. Cơ quan điều tra phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 2 bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam; 7 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động kinh doanh cần được giải quyết bằng phương thức hòa giải, đúng quy định pháp luật. Các hành vi tụ tập, đánh nhau, đập phá tài sản nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố.