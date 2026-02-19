Miền Bắc trời rét, miền Trung tiếp tục có mưa

TPO - Dự báo khu vực Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ hôm nay (mùng 3 Tết) có thể xuất hiện mưa rải rác. Miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Dự báo ngày mai, nhiệt độ miền Bắc tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Thanh Hoá- Nghệ An trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 21-24 độ. Hà Tĩnh đến Huế trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 23-26 độ.

Khu vực miền Trung có thể xuất hiện mưa rải rác trong hôm nay (mùng 3 Tết).

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ, cao nhất 27-29 độ.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (mùng 4 Tết), khu vực từ Thanh Hoá đến Bình Định cũ tiếp tục có mưa rào rải rác, Thanh Hoá trời rét, các tỉnh khác chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.