Cứu sống nam thanh niên nhảy cầu tối mùng 2 Tết

Nhật Huy
TPO - Phát hiện nam thanh niên bỏ xe máy, leo lan can cầu Châu Đốc rồi nhảy xuống sông tự tử, lực lượng Công an phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị và người dân tổ chức tìm kiếm, kịp thời cứu nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Sáng 19/2, Công an phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 18/2, Công an phường Châu Đốc nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe mô tô từ hướng xã Châu Phong đến giữa cầu Châu Đốc, sau đó bỏ lại xe và leo lên lan can cầu nhảy xuống sông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Châu Đốc đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời thông báo cho Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Đốc (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) và Công an xã Châu Phong phối hợp tìm kiếm.

Lực lượng công an phối hợp người dân kịp thời tìm kiếm đưa nạn nhân vào bờ. Ảnh: Tiến Tầm

Sau thời gian khẩn trương triển khai, đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân phát hiện nạn nhân đang trôi cách hiện trường khoảng 100m, nhanh chóng đưa vào bờ.

Nạn nhân sau đó được Công an phường Châu Đốc sử dụng xe tuần tra đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Danh tính được xác định là C.V.T (SN 2006, ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nam thanh niên nhảy cầu tự tử do buồn chuyện gia đình. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Nhật Huy
