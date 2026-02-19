Hà Nội: Cảnh báo đăng tin vụ tai nạn cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội

TPO - Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, xảy ra từ nhiều năm trước gây hiểu lầm.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18/2, tài khoản mạng xã hội H’My đăng tải bài viết về vụ tai nạn không ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể, khiến nhiều người dùng mạng xã hội lầm tưởng đây là vụ việc mới xảy ra trên địa bàn.

Tiến hành xác minh căn cứ vào hình ảnh, dữ liệu và tài liệu lưu trữ, cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ tai nạn xảy ra ngày 5/4/2023 tại đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội). Vụ việc đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra.

Theo cơ quan chức năng qua đánh giá, tài khoản H’My có dấu hiệu hoạt động nhằm mục đích thu hút tương tác. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc gây chú ý trong dư luận nhưng đã xảy ra từ trước, trình bày theo hướng như tin tức mới, qua đó gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.