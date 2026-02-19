Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Cảnh báo đăng tin vụ tai nạn cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an thành phố Hà Nội phát hiện tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, xảy ra từ nhiều năm trước gây hiểu lầm.

1.jpg
Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 18/2, tài khoản mạng xã hội H’My đăng tải bài viết về vụ tai nạn không ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể, khiến nhiều người dùng mạng xã hội lầm tưởng đây là vụ việc mới xảy ra trên địa bàn.

Tiến hành xác minh căn cứ vào hình ảnh, dữ liệu và tài liệu lưu trữ, cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ tai nạn xảy ra ngày 5/4/2023 tại đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội). Vụ việc đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra.

Theo cơ quan chức năng qua đánh giá, tài khoản H’My có dấu hiệu hoạt động nhằm mục đích thu hút tương tác. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc gây chú ý trong dư luận nhưng đã xảy ra từ trước, trình bày theo hướng như tin tức mới, qua đó gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thanh Hà
#Thông tin sai lệch #Đưa tin gây hiểu nhầm #Tin giả #Hà Nội #Công an Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục