Nghi nổ mìn tại nhà riêng, 10 người bị thương

TPO - Một vụ nổ nghi do mìn tại nhà một hộ dân ở Thanh Hóa khiến 10 người bị thương. Nghi phạm được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một địa điểm khác.

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại phường Nghi Sơn, khiến 10 người bị thương. Nghi phạm chính trong vụ án được phát hiện đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Theo công an, khoảng 18h45 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết) tại nhà ông L.T.H. (SN 1974, trú tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) xảy ra vụ nổ lớn nghi do vật liệu nổ tự chế đặt tại khu vực phòng khách. Vụ nổ làm 10 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, xác định Kiều Văn Th. (SN 1972, trú tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, Kiều Văn Th. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa họp chỉ đạo ngay tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, chia sẻ những mất mát và động viên tinh thần các gia đình bị ảnh hưởng.