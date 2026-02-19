Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi nổ mìn tại nhà riêng, 10 người bị thương

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ nổ nghi do mìn tại nhà một hộ dân ở Thanh Hóa khiến 10 người bị thương. Nghi phạm được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một địa điểm khác.

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại phường Nghi Sơn, khiến 10 người bị thương. Nghi phạm chính trong vụ án được phát hiện đã tử vong.

1000021394.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Theo công an, khoảng 18h45 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết) tại nhà ông L.T.H. (SN 1974, trú tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) xảy ra vụ nổ lớn nghi do vật liệu nổ tự chế đặt tại khu vực phòng khách. Vụ nổ làm 10 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, xác định Kiều Văn Th. (SN 1972, trú tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, Kiều Văn Th. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.

1000021396.jpg
Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa họp chỉ đạo ngay tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, chia sẻ những mất mát và động viên tinh thần các gia đình bị ảnh hưởng.

Hoàng Phúc
#nổ mìn #Thanh Hóa #vụ án #thương vong #công an #nổ tự chế

Xem thêm

Cùng chuyên mục