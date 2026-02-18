Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ quan Mùng 1 Tết, gần 100 tài xế dính nồng độ cồn

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay trong đêm giao thừa và sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ. Hơn 80 trường hợp bị lập biên bản, trong đó có 61 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an TPHCM, từ đêm 29 tháng Chạp và rạng sáng mùng 1 Tết, các đội trực thuộc phòng đã đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố.

z7542089858219-1da2772c324f1bdef15015f3bc1fb901.jpg
CSGT đo nồng độ cồn người đi đường sáng Mùng 1 Tết.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 25 trường hợp vi phạm tốc độ. Con số này cho thấy tình trạng “đã uống rượu, bia vẫn lái xe” vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày Mùng 1 Tết, Đội CSGT Hàng Xanh lập chốt kiểm tra tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung, TPHCM). Lực lượng CSGT bố trí cán bộ phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm và lần lượt vào khu vực kiểm tra theo quy định. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, có ghi hình bằng thiết bị chuyên dụng.

z7541565680514-49936a640a44346256d5c502a7b70c29.jpg
Cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT An Sương bắn tốc độ.

Ngoài việc lập chốt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Đến 11h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông N.T.T. (SN 1976, ngụ phường Gia Định) chạy xe máy trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) có biểu hiện không tỉnh táo nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông T. vi phạm ở mức 0,363 mg/lít khí thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này. Theo quy định, với mức vi phạm trên, ông T. bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với CSGT, ông T. cho biết sáng cùng ngày, ông đi chúc Tết đồng nghiệp và đã uống khoảng 4 lon bia. Trên đường về nhà, ông bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Cùng thời điểm, Trạm CSGT Tây Bắc cũng ra quân và phát hiện xử lý nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn. Đa số các trường hợp vi phạm chủ yếu là do tâm lý chủ quan, đi chúc Tết và uống vài lon bia vì tưởng rằng CSGT không làm việc.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), công an TPHCM, cho biết thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (C08, Bộ Công an), từ 10h ngày Mùng 1 Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn.

Ngoài chuyên đề này, các tổ công tác cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định… nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh đối với những trường hợp vi phạm mang tính chất vô ý, không tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT có thể xem xét nhắc nhở, tạo điều kiện để người dân vui Xuân, đón Tết.

Nguyễn Dũng
#giao thông #nồng độ cồn #CSGT #Tết Nguyên đán #vi phạm #TPHCM #điều khiển phương tiện #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #Bính Ngọ 2026 #Công an TPHCM #Cảnh sát giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục