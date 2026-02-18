Chủ quan Mùng 1 Tết, gần 100 tài xế dính nồng độ cồn

TPO - Ngay trong đêm giao thừa và sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ. Hơn 80 trường hợp bị lập biên bản, trong đó có 61 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an TPHCM, từ đêm 29 tháng Chạp và rạng sáng mùng 1 Tết, các đội trực thuộc phòng đã đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố.

CSGT đo nồng độ cồn người đi đường sáng Mùng 1 Tết.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 25 trường hợp vi phạm tốc độ. Con số này cho thấy tình trạng “đã uống rượu, bia vẫn lái xe” vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày Mùng 1 Tết, Đội CSGT Hàng Xanh lập chốt kiểm tra tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung, TPHCM). Lực lượng CSGT bố trí cán bộ phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm và lần lượt vào khu vực kiểm tra theo quy định. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch, có ghi hình bằng thiết bị chuyên dụng.

Cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT An Sương bắn tốc độ.

Ngoài việc lập chốt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Đến 11h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông N.T.T. (SN 1976, ngụ phường Gia Định) chạy xe máy trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) có biểu hiện không tỉnh táo nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông T. vi phạm ở mức 0,363 mg/lít khí thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này. Theo quy định, với mức vi phạm trên, ông T. bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Làm việc với CSGT, ông T. cho biết sáng cùng ngày, ông đi chúc Tết đồng nghiệp và đã uống khoảng 4 lon bia. Trên đường về nhà, ông bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Cùng thời điểm, Trạm CSGT Tây Bắc cũng ra quân và phát hiện xử lý nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn. Đa số các trường hợp vi phạm chủ yếu là do tâm lý chủ quan, đi chúc Tết và uống vài lon bia vì tưởng rằng CSGT không làm việc.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), công an TPHCM, cho biết thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (C08, Bộ Công an), từ 10h ngày Mùng 1 Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn.

Ngoài chuyên đề này, các tổ công tác cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định… nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh đối với những trường hợp vi phạm mang tính chất vô ý, không tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT có thể xem xét nhắc nhở, tạo điều kiện để người dân vui Xuân, đón Tết.