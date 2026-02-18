Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Rau xanh chợ lẻ nhích giá Mùng 2 Tết

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mùng 2 Tết, thị trường thực phẩm tươi sống tại TPHCM bắt đầu sôi động khi một số siêu thị và tiểu thương mở bán trở lại. Rau củ tại siêu thị khá dồi dào, giá ổn định; trong khi chợ lẻ đa dạng mặt hàng nhưng giá tăng nhẹ do nguồn cung đầu năm còn hạn chế.

Ngày 18/2, một số hệ thống siêu thị ở TPHCM đã mở cửa trở lại nhưng có quy định giờ. Tại Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), lượng khách đến mua sắm khá đông ngay từ đầu giờ do siêu thị chỉ hoạt động buổi sáng và đóng cửa lúc 12 giờ.

tp-cho-tet-uyenphuong-8.jpg
Người dân vào mua rau ngay khi siêu thị vừa mở cửa
tp-cho-tet-uyenphuong-15.jpg
Trái cây, rau củ khá đầy đủ ở siêu thị

Tại quầy rau củ được bổ sung nguồn hàng khá phong phú, nhân viên liên tục trưng bày lên kệ. Nhiều mặt hàng giữ mức giá ổn định như ngày thường, như mướp hương 22.900 đồng/kg, cà chua 31.900 đồng/kg, đậu bắp 10.500 đồng/vỉ, xà lách 64.900 đồng/kg, rau muống baby 13.900 đồng/gói…

Tuy nhiên, nhóm thực phẩm tươi sống khác lại khá khan hiếm. Hải sản gần như chưa có, thịt heo chỉ duy trì một quầy nhỏ, còn tôm cá vẫn vắng bóng.

tp-cho-tet-uyenphuong-1.jpg
tp-cho-tet-uyenphuong-16.jpg
Nhân viên siêu thị liên tục chất hàng lên quầy kệ

Trong khi đó, hệ thống GO! cũng mở cửa từ mùng 2, hoạt động khung giờ 10h–22h. Các quầy rau xanh tại đây đã được bổ sung khá đầy đủ, song lượng khách vẫn tập trung đông vào buổi sáng.

Theo một nhân viên siêu thị, nguồn cung thủy hải sản chưa thể phục hồi hoàn toàn vì nhiều thương lái, ngư dân và đơn vị vận chuyển vẫn nghỉ Tết, trong khi phần lớn hàng hóa đã được tiêu thụ hết trước kỳ nghỉ. Dự kiến phải đến khoảng Mùng 7 Tết, khi chuỗi cung ứng vận hành trở lại bình thường, lượng thủy hải sản mới dồi dào.

tp-cho-tet-uyenphuong-9.jpg
tp-cho-tet-uyenphuong-10.jpg
Tuy nhiên, khu vực thủy hải sản ở siêu thị vẫn còn vắng bóng

Trái ngược với mặt bằng giá ổn định ở siêu thị, tại chợ lẻ, giá rau củ tăng rõ rệt. Nhiều mặt hàng tăng vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng so với trước Tết. Đơn cử như bông cải 35.000 đồng/bông (trước Tết khoảng 25.000 đồng/bông hoặc 10.000 đồng/kg), dưa leo 40.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt 60.000 đồng/kg…

Một tiểu thương ở chợ Phạm Văn Hai cho biết, nguồn hàng nhập sáng cùng ngày từ nhà vườn với giá cao nên giá bán lẻ buộc phải điều chỉnh theo. “Thời điểm này nguồn rau rất ít, hàng nào về là bán gần hết ngay. Giá tăng nhưng vẫn không có nhiều để bán” - người này nói.

tp-cho-tet-uyenphuong-2.jpg
Tại chợ lẻ, một số quầy hàng đã mở cửa trở lại từ Mùng 2 Tết
tp-cho-tet-uyenphuong-3.jpg
Tuy nhiên, nhiều mặt hàng rau xanh tại chợ lẻ vẫn còn giữ giá Tết

Dù giá cao, sức mua tại chợ vẫn nhộn nhịp. Chị Thủy (ngụ phường Xuân Hòa) nói rằng, gia đình cần mua rau để chế biến món đãi khách nên chấp nhận giá tăng. “Siêu thị giá ổn định hơn nhưng chưa đủ mặt hàng, còn chợ thì đa dạng nên vẫn phải chọn mua ở đây” - chị Thủy nói.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, hệ thống phân phối bán lẻ vẫn giữ vai trò điều tiết thị trường dịp Tết. Xu hướng tiêu dùng Mùng 2 Tết nghiêng mạnh về thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt heo, thịt bò để cân bằng khẩu vị sau những ngày dùng nhiều đồ khô, giàu đạm. Hoa tươi và trái cây phục vụ cúng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

tp-cho-tet-uyenphuong-6.jpg
Quầy rau xanh của tiểu thương chợ Thái Bình khá đầy đủ, phong phú
tp-cho-tet-uyenphuong-4.jpg
Khách mua tấp nập

Cơ quan quản lý cho biết mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý tại hệ thống bán lẻ.

Uyên Phương
#siêu thị #giá #rau xanh #mùng 2 Tết #TPHCM #mua sắm #thủy hải sản #đắt hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục