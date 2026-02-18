Rau xanh chợ lẻ nhích giá Mùng 2 Tết

TPO - Mùng 2 Tết, thị trường thực phẩm tươi sống tại TPHCM bắt đầu sôi động khi một số siêu thị và tiểu thương mở bán trở lại. Rau củ tại siêu thị khá dồi dào, giá ổn định; trong khi chợ lẻ đa dạng mặt hàng nhưng giá tăng nhẹ do nguồn cung đầu năm còn hạn chế.

Ngày 18/2, một số hệ thống siêu thị ở TPHCM đã mở cửa trở lại nhưng có quy định giờ. Tại Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), lượng khách đến mua sắm khá đông ngay từ đầu giờ do siêu thị chỉ hoạt động buổi sáng và đóng cửa lúc 12 giờ.

Người dân vào mua rau ngay khi siêu thị vừa mở cửa

Trái cây, rau củ khá đầy đủ ở siêu thị

Tại quầy rau củ được bổ sung nguồn hàng khá phong phú, nhân viên liên tục trưng bày lên kệ. Nhiều mặt hàng giữ mức giá ổn định như ngày thường, như mướp hương 22.900 đồng/kg, cà chua 31.900 đồng/kg, đậu bắp 10.500 đồng/vỉ, xà lách 64.900 đồng/kg, rau muống baby 13.900 đồng/gói…

Tuy nhiên, nhóm thực phẩm tươi sống khác lại khá khan hiếm. Hải sản gần như chưa có, thịt heo chỉ duy trì một quầy nhỏ, còn tôm cá vẫn vắng bóng.

Nhân viên siêu thị liên tục chất hàng lên quầy kệ

Trong khi đó, hệ thống GO! cũng mở cửa từ mùng 2, hoạt động khung giờ 10h–22h. Các quầy rau xanh tại đây đã được bổ sung khá đầy đủ, song lượng khách vẫn tập trung đông vào buổi sáng.

Theo một nhân viên siêu thị, nguồn cung thủy hải sản chưa thể phục hồi hoàn toàn vì nhiều thương lái, ngư dân và đơn vị vận chuyển vẫn nghỉ Tết, trong khi phần lớn hàng hóa đã được tiêu thụ hết trước kỳ nghỉ. Dự kiến phải đến khoảng Mùng 7 Tết, khi chuỗi cung ứng vận hành trở lại bình thường, lượng thủy hải sản mới dồi dào.

Tuy nhiên, khu vực thủy hải sản ở siêu thị vẫn còn vắng bóng

Trái ngược với mặt bằng giá ổn định ở siêu thị, tại chợ lẻ, giá rau củ tăng rõ rệt. Nhiều mặt hàng tăng vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng so với trước Tết. Đơn cử như bông cải 35.000 đồng/bông (trước Tết khoảng 25.000 đồng/bông hoặc 10.000 đồng/kg), dưa leo 40.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt 60.000 đồng/kg…

Một tiểu thương ở chợ Phạm Văn Hai cho biết, nguồn hàng nhập sáng cùng ngày từ nhà vườn với giá cao nên giá bán lẻ buộc phải điều chỉnh theo. “Thời điểm này nguồn rau rất ít, hàng nào về là bán gần hết ngay. Giá tăng nhưng vẫn không có nhiều để bán” - người này nói.

Tại chợ lẻ, một số quầy hàng đã mở cửa trở lại từ Mùng 2 Tết

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng rau xanh tại chợ lẻ vẫn còn giữ giá Tết

Dù giá cao, sức mua tại chợ vẫn nhộn nhịp. Chị Thủy (ngụ phường Xuân Hòa) nói rằng, gia đình cần mua rau để chế biến món đãi khách nên chấp nhận giá tăng. “Siêu thị giá ổn định hơn nhưng chưa đủ mặt hàng, còn chợ thì đa dạng nên vẫn phải chọn mua ở đây” - chị Thủy nói.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, hệ thống phân phối bán lẻ vẫn giữ vai trò điều tiết thị trường dịp Tết. Xu hướng tiêu dùng Mùng 2 Tết nghiêng mạnh về thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt heo, thịt bò để cân bằng khẩu vị sau những ngày dùng nhiều đồ khô, giàu đạm. Hoa tươi và trái cây phục vụ cúng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

Quầy rau xanh của tiểu thương chợ Thái Bình khá đầy đủ, phong phú

Khách mua tấp nập

Cơ quan quản lý cho biết mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý tại hệ thống bán lẻ.