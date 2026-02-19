66 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 3 Tết

TPO - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 19/2 (mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 31 người.

So với ngày mùng 3 Tết năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) giảm 7 vụ, tăng 6 người chết, giảm 15 người bị thương.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cũng trong cùng ngày, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô, 133 phương tiện khác; tước 325 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX 1.892 trường hợp.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 4.268 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.106 trường hợp; chở quá số người quy định 22 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Theo Cục CSGT, trong 6 ngày nghỉ Tết (14-19/2) toàn quốc xảy ra 271 vụ TNGT làm chết 168 người, bị thương 177 người.

Về kết quả xử lý vi phạm, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô, 656 phương tiện khác; tước 1.515 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 9.685 trường hợp.

Vi phạm nồng độ cồn xử lý 16.031 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.720 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 59 trường hợp; quá khổ giới hạn 10 trường hợp; chở quá số người quy định 297 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp.