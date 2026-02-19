Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

66 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 3 Tết

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 19/2 (mùng 3 Tết), cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 31 người.

So với ngày mùng 3 Tết năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) giảm 7 vụ, tăng 6 người chết, giảm 15 người bị thương.

a6.jpg
Tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cũng trong cùng ngày, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô, 133 phương tiện khác; tước 325 giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX 1.892 trường hợp.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 4.268 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.106 trường hợp; chở quá số người quy định 22 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Theo Cục CSGT, trong 6 ngày nghỉ Tết (14-19/2) toàn quốc xảy ra 271 vụ TNGT làm chết 168 người, bị thương 177 người.

Về kết quả xử lý vi phạm, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô, 656 phương tiện khác; tước 1.515 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 9.685 trường hợp.

Vi phạm nồng độ cồn xử lý 16.031 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.720 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 59 trường hợp; quá khổ giới hạn 10 trường hợp; chở quá số người quy định 297 trường hợp; vi phạm ma túy 24 trường hợp.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông dịp Tết #Xử lý vi phạm giao thông #Tình hình tai nạn trong kỳ nghỉ Tết #Kiểm tra xử lý vi phạm giao thông #Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn #Vi phạm nồng độ cồn #uống rượu bia

Xem thêm

Cùng chuyên mục