[CLIP] Căn nhà bốc cháy dữ dội trong đêm ở TPHCM

TPO - Một căn nhà dân ở phường Lái Thiêu, TPHCM bất ngờ bốc cháy trong đêm. Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ giải cứu người bên trong đám cháy ra ngoài.

Clip: Hiện trường vụ cháy

Ngày 21/2, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trên đường Bình Nhâm 79, khu phố Bình Phước, phường Lái Thiêu.

Theo thông tin ban đầu, lúc nửa đêm 20/2 (mùng 4 Tết), người dân địa phương phát hiện căn nhà tại địa chỉ kể trên có khói bốc lên nên chạy tới kiểm tra. Họ phát hiện bên trong lửa đã bốc cháy, sau đó lập tức hô hoán nhau dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp cận bên trong căn nhà đang cháy và giải cứu nạn nhân.

Đồng thời, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng kịp thời đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng một số tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Theo lời người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm căn nhà bốc cháy dữ dội, họ phát hiện bên trong có một cụ ông. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

