Cháy quán bia ở Bắc Ninh, nam nhân viên 16 tuổi tử vong

TPO - Vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn (Bắc Ninh), khiến một nam nhân viên tử vong.

Theo đó, khoảng 4 giờ 48 phút ngày 13/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi, tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Chỉ huy đã điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sơn – Hạp Lĩnh và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đại Phúc tới hiện trường. Lực lượng điện lực được yêu cầu cắt điện khẩn cấp; Công an phường Nam Sơn phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy.

Sau gần 40 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Trong quá trình tìm kiếm bên trong hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh V.T.K (sinh năm 2009, quê thôn Hồng Thái, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), làm thuê tại quán bia.

Ngay sau khi dập tắt đám cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong thời điểm cận Tết.