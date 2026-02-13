Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe container tông liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người thương vong

TPO - Ngày 13/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Nhân Cơ, khiến 3 người thương vong.

tainan1png-1770952761190png.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
z7530506785312-124c1f3a73d7516e1279dbf2484635c2-2416.jpg
z7530506785314-351b4a9336aee51d8fd9c2092e2ef4a8-6182.jpg

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h55 cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua ngã ba Đồi Thông (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), tài xế Nguyễn Quốc Đạo (SN 1991, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe container lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai thì bất ngờ va chạm vào đuôi ô tô tải mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến xe tải lao sang phần đường bên trái, va chạm với 2 xe máy đang lưu thông, làm 1 người tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thái Lâm
