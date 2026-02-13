Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội điều động Bí thư xã Sóc Sơn làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn được điều động phân công đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở.

Sáng 13/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên đã công bố 2 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

z7530302865755-24ca25cf4be807c7b346fcdc2b2bf5ba.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Viết Thành

Theo Quyết định số 1179-QĐ/TU, ngày 11/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Bùi Duy Cường (sinh năm 1973) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định số 1186-QĐ/TU, ngày 11/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Bùi Bảo Tuấn (sinh năm 1978), thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; điều động đến công tác tại xã Sóc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chuyển công tác về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Trần Hoàng
#Điều động cán bộ Hà Nội #Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp #Chuyển đổi chức vụ cán bộ #Công tác cán bộ thành phố #Thay đổi lãnh đạo xã Sóc Sơn #Chức vụ và nhiệm kỳ cán bộ #Chuyển công tác và bổ nhiệm #Chương trình phát triển nông nghiệp Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục