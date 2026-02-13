Hà Nội điều động Bí thư xã Sóc Sơn làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn được điều động phân công đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở.

Sáng 13/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên đã công bố 2 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Viết Thành

Theo Quyết định số 1179-QĐ/TU, ngày 11/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Bùi Duy Cường (sinh năm 1973) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định số 1186-QĐ/TU, ngày 11/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Bùi Bảo Tuấn (sinh năm 1978), thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; điều động đến công tác tại xã Sóc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chuyển công tác về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.