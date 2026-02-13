Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Minh Châu - Trường Phong

TPO - Sáng 13/2, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

tp-132vieng5.jpg
132vieng2.jpg
tp-132vieng4.jpg
tp-132vieng.jpg
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 13/2/2026 (26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...
tp-132vieng9.jpg
tp-132vieng10.jpg
tp-132vieng11.jpg
Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
tp-132vieng6.jpg
tp-132vieng7.jpg
tp-132vieng8.jpg
Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-132vieng13.jpg
tp-132vieng15.jpg
tp-132vieng16.jpg
Các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, sáng 13/2.
tp-132vieng17.jpg
tp-132vieng18.jpg
tp-132vieng19.jpg
tp-132vieng20.jpg
Cũng trong sáng 13/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch-Hà Nội.
tp-132vieng21.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
132vieng23.jpg
tp-132vieng24.jpg
tp-132vieng25.jpg
tp-132vieng234.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bậc lãnh đạo tiền bối an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Minh Châu - Trường Phong
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Tổng Bí thư #Tết Bính Ngọ 2026 #viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ #Lãnh đạo Đảng #Nhà nước #Quốc hội #Chủ tịch nước #Chính phủ #Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục