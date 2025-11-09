Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sở Nông nghiệp-Môi trường Phú Thọ chỉ đạo khơi thông dòng sông 'rác' sau phản ánh của Tiền Phong

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng bèo, rác ứ đọng gây ách tắc dòng chảy tại sông Cánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra và xác nhận đúng nội dung nêu. Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn được yêu cầu khẩn trương vớt bèo, rác đảm bảo thông thoáng luồng tiêu và báo cáo kết quả trước ngày 15/11.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước Phú Thọ cho biết, sau khi báo Tiền Phong phản ánh, các cơ quan liên quan đã nhanh chóng vào cuộc.

anh-3.jpg
Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn quản lý phải xử lý vớt bèo rác, đảm bảo thông thoáng luồng tiêu trước 15/11.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, ngày 23/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã Bình Nguyên và Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn kiểm tra thực tế. Kết quả cho thấy khu vực hạ lưu điều tiết Cầu Tôn trên sông Cầu Bòn (tức sông Cánh) xuất hiện tình trạng bèo, rác đúng như báo nêu. Rác tập trung chủ yếu tại thượng và hạ lưu cầu Lò Cang cũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ nhận định, luồng tiêu sông Cầu Bòn có chiều dài 5,2km, từ tháng 5/2024 được giao Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Liễn Sơn quản lý. Vì vậy, Sở đã yêu cầu đơn vị này khẩn trương tổ chức vớt bèo, rác, đảm bảo thông thoáng luồng tiêu, đặc biệt tại khu vực cầu Lò Cang cũ. Việc xử lý này hoàn thành và báo cáo về Sở trước ngày 15/11.

Trước đó ngày 18/10, báo Tiền Phong phản ánh, sông Cánh (còn gọi sông Cầu Bòn) đoạn qua xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) nhiều năm không được nạo vét khiến bèo và rác thải ứ đọng dày đặc, gây ách tắc dòng chảy và úng ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong khi, đây là tuyến thủy lợi, thoát nước quan trọng cho khu vực phía Tây Khu công nghiệp Sơn Lôi.

Đức Anh
