Khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam tại Sóc Sơn

TPO - Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy có công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 90MW. Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ 2 trên thế giới.

Sáng 13/10, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Thiên Ý tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã, TP Hà Nội). Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại, công nghệ lò đốt ghi cơ học của Bỉ, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn châu Âu và Việt Nam.

Ông Tào Đức Tiêu, Tổng Giám đốc Tập đoàn CNTY - EUZY cho biết, Tập đoàn Thiên Ý (công ty con của Tập đoàn CNTY - EUZY) là chủ đầu tư nhà máy điện rác Sóc Sơn. Tập đoàn được thành lập vào những năm 1990, hiện đang triển khai nhiều dự án đốt rác phát điện và cung cấp dịch vụ môi trường đô thị tại các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Singapore và đặc biệt là tại Việt Nam.

Ông Tào Đức Tiêu, Tổng Giám đốc Tập đoàn CNTY - EUZY phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Tiêu nhận định, tại Việt Nam, sự ổn định chính trị và phát triển năng động của nền kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng thu hút đầu tư của tập đoàn.

Ông Tào Đức Tiêu cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.500 tấn rác thải sinh hoạt và con số này vẫn tăng hàng năm. Nếu không được xử lý triệt để, đây sẽ là gánh nặng lớn đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng cũng như sự phát triển bền vững của thành phố.

Lãnh đạo tập đoàn giới thiệu nước rỉ rác sau xử lý

Chính vì vậy, dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn ra đời, chính là lời giải căn cơ cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội ấn nút khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn

Lãnh đạo Tập đoàn Thiên Ý khẳng định: Khánh thành mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn chính là vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững.

Với trách nhiệm của mình, tập đoàn cam kết vận hành nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đơn vị không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả xử lý, giảm phát thải ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, tập đoàn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành hiện đại; đóng góp tích cực cho ngân sách; tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; đồng thời thực hiện đúng triết lý phát triển “biến rác thải thành tài nguyên, biến bãi rác thành công viên, biến thách thức thành cơ hội, biến khát vọng thành hiện thực.”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng các đại biểu tham quan nhà máy

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Thiên Ý.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, môi trường là vấn đề lớn nhất của Hà Nội hiện nay. Qua nhiều thời kỳ, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cũng như các địa phương, các sở ngành Hà Nội rất quan tâm đến việc xử lý môi trường. Hiện Hà Nội là thành phố đầu tiên có 2 nhà máy xử lý rác công suất trên 1.000 tấn/ngày.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khánh thành

Ông Thanh cảm ơn bà con nhân dân xã Trung Giã đã tạo điều kiện cho nhà máy đi vào hoạt động. "Thành phố rất quan tâm đến bà con trong vùng này. Thời gian qua thành phố đã chỉ đạo xử lý các vấn đề mà bà con đề nghị, đề xuất. Đến nay gần như 100% các đề xuất của bà con trong vùng dự án đã được đáp ứng một cách thỏa đáng", lãnh đạo TP chia sẻ.

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn khởi công xây dựng từ tháng 8/2019 và đi vào vận hành năm 2022; chính thức hòa lưới điện quốc gia ngày 25/7/2022. Đây là dự án có quy mô lớn thứ 2 thế giới với tổng mức đầu tư hơn 320 triệu USD.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đi vào vận hành ổn định, công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 90MW. Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ 2 trên thế giới.