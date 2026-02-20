Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Hà Nội triệt phá sới bạc trên thuyền neo giữa sông Hồng

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội phát hiện 1 ổ nhóm các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng.

1000032319.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ô tô cùng nhiều điện thoại di động có liên quan.

Bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội ở giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Để tham gia đánh bạc, các con bạc phải được người quen của các đối tượng giới thiệu.

Hằng ngày, các đối tượng sẽ tập trung tại khu vực cây xăng Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên và được các đối tượng cảnh giới chờ sẵn đưa ra xuống thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông Bắc Hưng Hải rồi di chuyển ra thuyền lớn để trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
#Triệt phá ổ nhóm đánh bạc sông Hồng #Hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa #Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra #Sử dụng địa hình sông nước để phạm tội #Bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ tang vật #Hoạt động phạm tội giữa Hà Nội và Hưng Yên #Hoạt động phạm tội ban đêm và bí mật #Tác động của tội phạm đến an ninh trật tự #Mở rộng điều tra vụ án đánh bạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục