Công an làm việc với vợ chồng chủ ô tô đỗ chắn ngõ nhỏ, thách thức ‘phạt 100 triệu đồng cũng không sao’

Hoài Nam
TPO - Tại cơ quan công an, nam tài xế thừa nhận hành vi điều ô tô chặn xe người khác trong ngõ là sai, thiếu ý thức tham gia giao thông.

Tối 19/2, Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết đang xác minh, xử lý vụ việc mâu thuẫn giữa hai tài xế ô tô gây cản trở giao thông xảy ra vào sáng 18/2 (mùng 2 Tết) tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh.

63475327112316823757649624071599641175821179n-edited-1771505064917jpg.jpg
Cơ quan công an mời người đàn ông đến làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, những ngày qua mạng xã hội lan truyền video ghi lại vụ việc một gia đình tại Hà Tĩnh bị chặn xe giữa ngõ nhỏ khi đi chúc Tết, gây bức xúc dư luận.

Theo anh P.A.T. (SN 1997, trú tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 10h20 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), khi vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú), anh phát hiện một ô tô Toyota màu trắng đỗ chiếm hơn nửa lòng đường, khiến xe không thể di chuyển. Sau khi bấm còi tìm chủ xe, một người đàn ông xuất hiện nhưng không hợp tác, cho rằng khu vực được phép đỗ.

63735030712316823857649617756830169968647882n-edited-1771505446371jpg.jpg
Người phụ nữ liên quan cũng được mời đến làm việc. (Ảnh: Công an phường Trần Phú)

Người này sau đó tiếp tục điều khiển thêm một ô tô khác đỗ phía sau, “khóa đầu, khóa đuôi” xe anh T., rồi rời khỏi hiện trường. Công an phường Trần Phú đã có mặt xử lý. Dù được yêu cầu di chuyển xe, người đàn ông vẫn có lời lẽ thách thức, nói “phạt 100 triệu đồng cũng không sao” và khoe nhà có nhiều ô tô.

z7545823679309406dac50bfd451a3f36febab1a99ed88-xgso.jpg
Xe của anh T. bị mắc kẹt trong ngõ.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời phương tiện, giải phóng lối đi...

Sau đó, Công an phường Trần Phú đã mời anh N.V.L và chị Đ.T.H. (vợ anh L. chủ chiếc ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.xx đỗ trong ngõ) đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi của mình là sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trần Phú tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #khoe có nhiều ô tô #công an phường Trần Phú #Công an mời làm việc tài xế đỗ xe chắn ngõ nhỏ

