Lời khai của ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

TPO - Theo lời khai ban đầu của bị can sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau, nguyên nhân vụ việc từ chuyện tiền bạc.

Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Cao Minh Hên (70 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người".

Bị can Cao Minh Hên thời điểm bị bắt ở đặc khu Phú Quốc

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Minh Hên chung sống như vợ chồng với bà H.T.L (64 tuổi, ở xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) từ tháng 4/2025.

Vào cuối tháng 1/2026, Hên đến nhà bà L., và gặp cả N.T.L (46 tuổi) - con gái bà L.

Tại đây, giữa Hên với 2 mẹ con bà L. xảy ra cự cãi liên quan chuyện tiền bạc.

Theo lời khai của bị can Hên, khi vào phòng ngủ với "vợ hờ", bà L. trách móc không có tiền thì chia tay.

Bực tức, Hên xuống bếp lấy dao chém bà H.T.L nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân nằm bất động. Nghe tiếng kêu, con gái bà L. chạy đến cũng bị Hên chém gục tại chỗ.

Gây án xong, Hên tìm lấy tài sản của bà L. và bỏ trốn ra Phú Quốc và bị bắt khi đang lẩn trốn tại đây.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 8h ngày 24/1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân, tại hiện trường có thi thể bà L. và con gái, trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết chém.

Tân Lộc
