Pháp luật

Google News

Nhóm đối tượng dùng dao, kiếm đâm chém một thiếu niên vì nhầm tưởng đối thủ

Ngọc Văn
TPO - Lực lượng công an tại TP. Huế nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng đi xe máy mang theo dao, kiếm, đâm chém một thiếu niên khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19/2, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP. Huế) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lê Cao Minh Nhật (áo đen, tay cầm kiếm, ngoài cùng bên trái), cùng Hoàng Trọng Thuận (áo đen, thứ ba từ trái qua) và các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17/2 (mồng 1 Tết), các đối tượng gồm Lê Cao Minh Nhật (SN 2007), Hoàng Trọng Thuận (SN 2006), Nguyễn Hải Triều (SN 2006), Huỳnh Ngọc Quý (SN 1999), Hoàng Trọng Hiền (SN 2008), Nguyễn Văn Hiếu Phi (SN 2005, cùng trú phường Phú Xuân); Trần Văn Quý (SN 2003, trú phường Thủy Xuân) và Hoàng Minh Nhật (SN 2006, trú phường Kim Long, Huế) đi trên 3 xe mô tô, mang theo hung khí di chuyển trên đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân, Huế.

Khi đến khu vực trước một quán bi-a thuộc tuyến đường này, do nhầm tưởng Nguyễn M.Q (SN 2009) là người từng gây sự với nhóm trên đường trước đó, Nhật đã dùng kiếm chém vào người Q. Tiếp đó, Thuận tiếp tục dùng dao đâm vào hông nạn nhân, khiến Q. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã khẩn trương truy xét, xác minh các đối tượng liên quan, đưa về trụ sở làm việc để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Văn
