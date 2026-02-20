Bắt đối tượng cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong mùng 2 Tết

TPO - Sau vài giờ truy xét “nóng”, lực lượng Công an TP. Cần Thơ đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong, một người bị thương nặng trong ngày mùng 2 Tết.

Thông tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an phường Vị Thanh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), bà Nguyễn Thị H. (SN 1976) điều khiển xe tay ga BKS 65B2-031.xx chở bà Lê Thị Hà M. (SN 1991) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, theo hướng từ Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp về Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang (thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh).

Bùi Vĩnh An tại cơ quan công an.

Khi đến khu vực trên, một nam thanh niên bất ngờ áp sát, giật tài sản. Cú giật mạnh khiến người điều khiển xe mất lái, ngã sang phần đường ngược chiều.

Đúng lúc này, xe tải BKS 65A-754.xx do ông Ngô Văn L. điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử lý, dẫn đến va chạm. Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ, bà M. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Đối tượng sau đó tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an phường Vị Thanh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng truy xét “nóng”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ, chỉ sau vài giờ, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ đối tượng cùng phương tiện gây án là xe máy hiệu Sirius BKS 37C1-077.92 khi đang tìm cách lẩn trốn.

Tài sản của nạn nhân tại hiện trường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng là Bùi Vĩnh An (SN 1997, đăng ký thường trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.