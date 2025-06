Bản tin Hình sự: Hàng chục người bị lừa chạy vào ngành và trường công an

TPO - TIN NÓNG ngày 29/6: Công an Thanh Hóa thông tin vụ triệu tập, khám xét nơi ở và làm việc của Vi 'ngộ'; Nữ trưởng phòng công ty bảo hiểm đánh bạc với 9 phụ nữ; Tài xế ô tô bị khởi tố vì chèn ép nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai...

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc triệu tập và khám xét nơi ở, các công ty có liên quan đến Nguyễn Văn Vi (thường gọi là Vi "ngộ") và một số đối tượng khác để điều tra, làm rõ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức. Đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này. Được biết, Vi là nhân vật "có tiếng" từ lâu trong "giới xã hội" tại Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT, Công an phường Mỹ Xuân (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang mua bán, vận chuyển dầu trái phép trên sông Thị Vải, phường Mỹ Xuân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã đo đạc, xác định được 5.000 lít dầu D.O có trong bồn chứa của tàu. Các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa có trên phương tiện.

Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch). Các đối tượng dùng ghe lắp đặt thiết bị hút cát trên sông, vận chuyển về cơ sở kinh doanh của Trần Tấn Khoa tại địa chỉ tổ 19, khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) tiêu thụ. Công an đã thu giữ 3 ghe chở cát, 1 máy xúc, 1 máy bơm công suất lớn, nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép và gần 100m3 cát chưa tiêu thụ.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai (Gia Lai) truy tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trước đó, Công an huyện Ia Grai (cũ) đã ập vào nhà Thân Thị Hoàng Thu (SN 1978, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bắt quả tang Thu cùng 9 đối tượng nữ đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì lát. Công an thu giữ 42 triệu đồng cùng tang vật liên quan. Đáng chú ý, Công an thu giữ trên người Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, Trưởng phòng Bảo hiểm khu vực I, Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai) 10,4 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với N.T.T về tội gây rối trật tự công cộng, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, qua hệ thống camera giám sát Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) phát hiện T. điều khiển ô tô có hành vi chèn ép nhau trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội), gây mất trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại xưởng tái chế phế thải thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm vào khoảng 13h30 ngày 28/6. vụ hỏa hoạn khiến 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Các nạn nhân chủ yếu là lao động người dân tộc Mông từ tỉnh Sơn La và một số địa phương miền núi phía Bắc.

Công an Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Đào Thị Khuyên (SN 1962, trú tại tỉnh Yên Bái). Đồng thời xác định thông qua việc nhận tiền hứa hẹn xin biên chế vào ngành Công an và xin học vào trường Công an trong thời gian từ năm 2015 - 2016 có liên quan đến Đào Thị Khuyên và N. (SN 1960, trú tại Hà Nội). Hiện cơ quan điều tra xác định và làm việc được với một số người trong tổng số 44 bị hại theo danh sách bà N. cung cấp. Công an Hà Nội đề nghị bị hại hoặc người nhà bị hại trong vụ án trên liên hệ để phục vụ điều tra vụ án.