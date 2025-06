Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn chơi game, nam sinh bị đánh thương tích nặng

TPO - TIN NÓNG ngày 28/6: Khởi tố đối tượng kích động người dân, gửi đơn thư sai sự thật; Dàn cảnh cướp bia tại tiệm tạp hóa ở Cà Mau; Bắt cóc con của bạn gái để giải quyết chuyện tình cảm...

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Thị Ngọc Hằng (39 tuổi, trú xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hằng là một trong những đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Đáng chú ý, trong năm 2024 và 2025, Hằng nhiều lần gửi đơn thư với nội dung sai sự thật, phản ánh không đúng về kết quả xử lý tranh chấp đất đai, đồng thời xuyên tạc hoạt động của cơ quan công quyền, trong đó có lực lượng Công an.

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tuấn Em (23 tuổi) và Trần Minh Lịnh (22 tuổi, cùng ngụ huyện Cái Nước) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 2 bị can khai nhận, từ tháng 2 đến đầu tháng 3/2025, Tuấn Em và Lịnh đã gây ra 10 vụ cướp giật 10 thùng bia tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Cái Nước với thủ đoạn giả vờ hỏi mua bia, thẻ cào rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm để cướp hàng hoá và tẩu thoát bằng xe máy. Tổng giá trị tài sản cướp gần 2,6 triệu đồng.

Nguyễn Khắc Nhật (SN 1990, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có quan hệ tình cảm với chị N.T.T (SN 1998, trú xã Thanh Quả, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần Nhật tìm gặp chị T. để nói chuyện và giải quyết nhưng không được. Sau đó, Quả chạy xe máy đến rồi đột nhập vào nhà dùng băng keo bịt miệng, trói chân tay bà N. (bà ngoại cháu bé) rồi đưa cháu đi khỏi nhà. Nhật liên tục nhắn tin, gọi điện cho chị T. yêu cầu phải đến gặp mình nếu không sẽ gây hại cho cháu bé.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với thủ đoạn tinh vi: cầm cố tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone để ép người vay trả lãi suất “cắt cổ”. Các đối tượng quảng cáo dịch vụ “cầm iCloud” trên mạng xã hội để cho vay tiền nhanh, nhắm vào người sử dụng iPhone đời cao. Khách phải bàn giao quyền quản trị tài khoản iCloud, cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin ngân hàng và cả số điện thoại người thân. Nếu không trả đúng hạn, nhóm sẽ khóa thiết bị từ xa, nhắn tin đe dọa ép trả nợ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Hải quan và Công an Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy. Qua kiểm tra túi xách đối tượng mang bên người, lực lượng chức năng thu giữ 14.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 2kg ma túy dạng đá, 100 gam ketamin. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một đối tượng người Lào ở Thủ đô Viêng Chăn về Việt Nam để lấy tiền công.

Đ.N.T (SN 2010, trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cùng bạn đến quán cà phê tại thôn Plei Rbai, xã Ia Piar chơi. Sau đó, P.Đ.L (SN 2009, trú tại xã Ia Peng) cũng tới uống nước tại đây. T. và L. ngồi khác bàn, tuy nhiên rủ nhau chơi game Free Fire với một số người khác. Trong quá trình chơi, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, T. gọi nhóm bạn đến đánh L. tới tấp bằng tay chân và ghế của quán cà phê. Đặc biệt, một đối tượng tên H. còn dùng tua vít lấy trong cốp xe đâm liên tiếp vào vùng đầu của em L.