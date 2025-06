Bản tin Hình sự: Xử lý đối tượng mang kiếm diễu phố, quay video đăng lên TikTok

TPO - TIN NÓNG ngày 27/6: Cấp đất sai quy định, 3 cán bộ Phú Quốc lĩnh án tù; Tạm giam 'nghịch tử' đánh mẹ, đâm thành viên tổ an ninh trật tự; Giám đốc Công an Hà Nội thông tin về vụ tài liệu bị đốt cạnh trụ sở phường...

Sáng 27/6, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) mức án từ 17-18 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 15 - 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 11 - 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp mức án 30 năm tù.

Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tổng cộng 10 năm 6 tháng tù đối với 3 bị cáo: Hà Việt Hùng (SN 1982, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn), Võ Duy Phong (SN 1991, cựu Công chức địa chính UBND xã Cửa Cạn) và Phù Chí Hoà (SN 1980, cựu cán bộ Phòng TN&MT TP. Phú Quốc) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Nhóm cán bộ trên xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 thửa đất không đủ điều kiện, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,7 tỷ đồng.

Tổ công tác của Công an thị trấn Năm Căn (Công an tỉnh Cà Mau) tới nhà bà H. để xác minh, xử lý việc bà này bị con ruột là Bùi Minh Lợi đánh gây thương tích. Khi tới nhà, tổ công tác mời Lợi về trụ sở làm việc nhưng đối tượng không hợp tác còn bất ngờ lấy dao tấn công tổ công tác. Cú đâm của Lợi trúng vùng ngực trái anh T.A.Đ. - Tổ phó Tổ bảo vệ An ninh trật tự khóm Tắc Năm Căn (thị trấn Năm Căn). Lợi bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ khi cố thủ trong nhà...

Liên quan đến vụ đốt tài liệu xảy ra bên cạnh trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm), ngày 27/6, trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ 24 HĐND TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, các tài liệu bị đốt là những giấy tờ bị bỏ đi như giấy photo căn cước công dân, hộ khẩu, giấy giới thiệu nơi khác đến làm việc. Trong số các giấy tờ bị đốt đã xác định được, không có tài liệu bí mật Nhà nước.

C. (SN 2004, trú tại Hà Nội) - sinh viên đại học trên địa bàn TP Hà Nội, nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo có liên quan đến một vụ án rửa tiền do Công an TP Hải Phòng thụ lý. Khi gọi video call, C. thấy hình ảnh một người mặc trang phục cảnh sát yêu cầu chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án và hướng dẫn gọi về gia đình thông báo được học bổng du học nước ngoài để chuyển tiền chứng minh tài chính, sau đó hoàn lại tiền. Do lo sợ, C. đã nhận hơn 7 tỷ đồng từ gia đình để chuyển cho đối tượng.

Công an TPHCM đã tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị hàng xóm phàn nàn về việc người ở xưởng may hát karaoke gây ồn ào, Khánh bực tức và nói “Để tao chạy về”. Sau khi được người bạn nhậu chung chở về xưởng may Khánh không nhắc nhở nhân viên mà chạy sang nhà hàng xóm chửi mắng, dùng tay giật cánh cửa sắt đã khóa, ném bịch rác vào camera và yêu cầu hàng xóm ra ngoài nói chuyện.

Công an TP Huế xác minh, xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện xe máy mang theo hung khí đăng trên tài khoản TikTok “Bom Bom”. Đinh Lê Gia Huy -chính là chủ tài khoản TikTok “Bom Bom” đăng 2 đoạn video quay cảnh 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy cầm kiếm tự chế lưu thông trên đường. Huy từng bị Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp xe máy và hiện có liên quan đến 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn đang được cơ quan Công an điều tra.