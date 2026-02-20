Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

44 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thống kê, ngày 20/2 (mùng 4 Tết) cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 27 người.

Cơ quan chức năng cho biết thêm, có 30 vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 18 vụ, giảm 13 người chết và giảm 2 người bị thương.

Về kết quả xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.241 trường hợp vi phạm; tạm giữ 63 xe ô tô, 3.565 xe mô tô, 115 phương tiện khác; tước 346 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 2.105 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.473 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.597 trường hợp; chở quá số người quy định 27 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 20 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 20/2, một số tuyến cao tốc lưu lượng phương tiện tăng cao. Trong đó, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phương tiện ùn dài theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đoạn qua trạm thu phí về đường Cổ Linh.

Ngoài ra, tại nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội các tuyến đường phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông ngày Tết #Thống kê vụ tai nạn và thiệt hại #Xử lý vi phạm giao thông #Vi phạm nồng độ cồn và tốc độ #Tình hình giao thông Hà Nội Tết

