Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hà Nội: Không để gián đoạn thi công các dự án chống ngập

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát lại tiến độ, bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm thi công các dự án chống ngập liên tục, không gián đoạn.

Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác đã thăm, kiểm tra tại công trường một số dự án chống ngập.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm công trường dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương. Đây là công trình xây dựng khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận với tổng mức đầu tư 920,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước 30/4/2026. Đến 30/6/2026, dự án sẽ hoàn thiện và chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến kiểm tra công trình dự án xây dựng khẩn cấp Hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc).

d-3.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra các công trình chống ngập

Dự án có tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn phường Đông Ngạc. Mục tiêu của dự án nhằm hình thành hồ điều hòa có dung tích khoảng 0,5 triệu m3 nhằm tăng khả năng hỗ trợ điều tiết nước, tăng khả năng trữ nước và cải thiện cảnh quan môi trường đô thị.

Khi hoàn thành, hồ sẽ tạo thêm trục tiêu thoát nước thứ cấp, giúp việc thoát nước ra sông Nhuệ chủ động và linh hoạt hơn.

Dự kiến, các hạng mục chính hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Các hạng mục hoàn thiện cảnh quan dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

a-1.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra tiến độ các dự án chống ngập

Khi hoàn thành, hồ điều hòa Thụy Phương 2 sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện chất lượng môi trường và diện mạo đô thị khu vực Đông Ngạc, Xuân Đỉnh.

Cũng trong ngày 20/2, Chủ tịch UBND thành phố đến thăm, kiểm tra và chúc Tết đơn vị thực hiện Gói thầu số 49 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá).

Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu nêu trên hơn 672,7 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thực hiện, thời gian theo hợp đồng là 720 ngày.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đơn vị khi tổ chức làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát lại tiến độ, bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn.

Trong quá trình triển khai, cần đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, có biện pháp che chắn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng và tổ chức thi công. Đồng thời, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các công trình trong việc chống ngập, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Thanh Hiếu
#Dự án chống ngập #Xây dựng khẩn cấp #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục