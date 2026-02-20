Chủ tịch Hà Nội: Không để gián đoạn thi công các dự án chống ngập

TPO - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát lại tiến độ, bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm thi công các dự án chống ngập liên tục, không gián đoạn.

Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác đã thăm, kiểm tra tại công trường một số dự án chống ngập.

Cụ thể, đoàn công tác đã đến thăm công trường dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương. Đây là công trình xây dựng khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận với tổng mức đầu tư 920,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước 30/4/2026. Đến 30/6/2026, dự án sẽ hoàn thiện và chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến kiểm tra công trình dự án xây dựng khẩn cấp Hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra các công trình chống ngập

Dự án có tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn phường Đông Ngạc. Mục tiêu của dự án nhằm hình thành hồ điều hòa có dung tích khoảng 0,5 triệu m3 nhằm tăng khả năng hỗ trợ điều tiết nước, tăng khả năng trữ nước và cải thiện cảnh quan môi trường đô thị.

Khi hoàn thành, hồ sẽ tạo thêm trục tiêu thoát nước thứ cấp, giúp việc thoát nước ra sông Nhuệ chủ động và linh hoạt hơn.

Dự kiến, các hạng mục chính hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Các hạng mục hoàn thiện cảnh quan dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra tiến độ các dự án chống ngập

Khi hoàn thành, hồ điều hòa Thụy Phương 2 sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện chất lượng môi trường và diện mạo đô thị khu vực Đông Ngạc, Xuân Đỉnh.

Cũng trong ngày 20/2, Chủ tịch UBND thành phố đến thăm, kiểm tra và chúc Tết đơn vị thực hiện Gói thầu số 49 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ (thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá).

Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu nêu trên hơn 672,7 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thực hiện, thời gian theo hợp đồng là 720 ngày.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đơn vị khi tổ chức làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát lại tiến độ, bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn.

Trong quá trình triển khai, cần đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, có biện pháp che chắn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng và tổ chức thi công. Đồng thời, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các công trình trong việc chống ngập, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.