Người lính

Google News

Ra quân huấn luyện năm 2026 tại quần đảo Trường Sa

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 20/2 (tức ngày mùng 4 Tết), các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.

Theo Lữ đoàn 146, năm 2025, các đảo trên quần đảo Trường Sa quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.

ts-6.jpg
Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 tại đảo Trường Sa thuộc quần đảo Trường Sa.

Các đơn vị đã huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và trang bị kỹ thuật... lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Kết quả, các đảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm; có 17 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Năm 2026, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”; đột phá “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng thiết bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát phương án, sát tình huống, lấy thực hành là chính, tăng cường huấn luyện, rèn luyện thể lực, sức khỏe dẻo dai cho bộ đội.

ts-5.jpg
Đồng diễn thể dục trong Lễ ra quân huấn luyện tại đảo Sinh Tồn Đông.

Tích cực, chủ động chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm, mô hình học cụ cho nhiệm vụ huấn luyện; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để bộ đội yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công trong mọi tình huống.

Cùng với đó, các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% chương trình, nội dung và thời gian huấn luyện; quân số đạt 100%; kết quả kiểm tra các nội dung đạt yêu cầu 100%, trong đó 80% trở lên đạt khá, giỏi, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

ts-1.jpg
Quán triệt, hưởng ứng thi đua trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 tại đảo Núi Le A.
ts-4.jpg
Các đơn vị thể hiện quyết tâm sau khi ký kết thi đua trong Lễ ra quân huấn luyện tại đảo Nam Yết.
ts-8.jpg
Tham quan mô hình học cụ tại đảo Núi Le A.
ts-7.jpg
Chấm thi mô hình học cụ trong Lễ ra quân huấn luyện tại đảo Trường Sa.
ts-2.jpg
Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện tại đảo Trường Sa.
Nguyễn Minh
