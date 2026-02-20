Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Chiến sĩ Sư đoàn chủ lực 324 chắc tay súng trong những ngày đón Xuân

Nguyễn Minh - Nguyễn Duy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh chủ lực 324 (Quân khu 4) vừa vui Xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình, vừa nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho nhân dân vui đón năm mới an toàn.

Theo Sư đoàn 324, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức lực lượng trực 100% quân số ở các bộ phận trọng yếu.

Video: Chiến sĩ Sư đoàn 324 với tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”.

Công tác bảo đảm công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội được quan tâm chu đáo, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi nhưng không lơ là, chủ quan.

Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, khẳng định: “Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ là mệnh lệnh từ thực tiễn. Toàn Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, sẵn sàng xử trí hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chúng tôi xác định mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một “cánh tay thép”, vừa hoàn thành nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng đơn vị đoàn kết, an toàn trong dịp Tết”.

Tại các đơn vị phòng không thuộc Sư đoàn 324, nhiệm vụ “canh trời, giữ đất” được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trên trận địa trực chiến của Tiểu đoàn 16 súng máy phòng không 12,7mm, không khí sẵn sàng chiến đấu diễn ra nghiêm túc, khẩn trương.

Thiếu tá Cao Lê Hải - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 16, cho biết: “Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chiến 24/24 giờ, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm khí tài hoạt động tốt. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trực phòng không, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm của dịp Tết”.

﻿f324-4.jpg
tp-f324-1.jpg﻿
Đại tá Nguyễn Thao Trường - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cùng đoàn công tác kiểm tra trực chiến tại các đơn vị thuộc Sư đoàn.

Ở tuyến trực tiếp chiến đấu, mỗi ca trực là sự tập trung cao độ của tinh thần kỷ luật và bản lĩnh người lính. Chia sẻ cảm xúc trong cái Tết đầu tiên ở đơn vị, Trung sĩ Vi Văn Minh - Khẩu đội trưởng thuộc Trung đội 3 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 16), tâm sự: “Dù xa gia đình, nhưng được đón Tết cùng đồng đội và thực hiện nhiệm vụ trong những ngày đặc biệt này là niềm tự hào của mỗi người lính chúng tôi”.

Song hành với nhiệm vụ trực chiến, các hoạt động vui Xuân, đón Tết như gói bánh chưng, giao lưu văn hóa - văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian đã diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết trong toàn Sư đoàn.

Đặc biệt, tại các đơn vị, cán bộ các cấp đã tổ chức tốt mô hình “Kết nối yêu thương - Hậu phương chiến sĩ”, tạo không khí ấm áp, đoàn kết giữa đồng chí đồng đội cũng như gia đình. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

tp-f324-8-3782.jpg
tp-f324-7.jpg
Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn 324, kiểm tra công tác đảm bảo thông tin liên lạc của đơn vị.
tp-f324-10.jpg﻿
tp-f324-9.jpg
Báo động nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Sư đoàn 324.
tp-f324-14.jpg
tp-f324-11.jpg
tp-f324-13.jpg
tp-f324-12.jpg
Trong những ngày Tết, Sư đoàn 324 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân sôi nổi cho bộ đội.
Nguyễn Minh - Nguyễn Duy
