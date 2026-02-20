Người dân ùn ùn quay trở lại TPHCM chiều mùng 4 Tết, quốc lộ, cao tốc chật kín phương tiện

TPO - Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), dòng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc đông đúc, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra.
Trên đường ĐT.870 (hướng từ cầu Rạch Miễu 2 về quốc lộ 1), dòng xe ô tô cũng phải nhích từng chút qua khu vực ngã tư Đồng Tâm.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn trở lại TPHCM.
Nhiều trẻ theo chân ba mẹ trở lại TPHCM.
Ùn ứ ở các cao tốc hướng về TPHCM
Không chỉ quốc lộ 1 “nín thở” vì lưu lượng phương tiện tăng đột ngột mà các tuyến cao tốc hướng về TPHCM cũng chật kín phương tiện và bắt đầu xuất hiện ùn ứ ở nhiều vị trí vào chiều mùng 4 Tết.
Tại cao tốc Cần Thơ về Mỹ Thuận, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra khiến dòng xe nối đuôi xếp hàng dài hàng cây số.
Tại cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM, lưu lượng xe gia tăng rõ rệt, khiến nhiều đoạn phải di chuyển chậm vào giờ cao điểm chiều mùng 4 Tết.
Trong khi đó, nhiều tài xế có hành trình từ Phan Thiết (Lâm Đồng) về TPHCM qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng phản ánh tình trạng kẹt xe ở một số đoạn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.