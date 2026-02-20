Tết năm ngựa, chen nhau cưỡi ngựa lấy hên

TPO - "Năm Bính Ngọ, cả nhà tôi tới đây để xem ngựa và... sờ ngựa lấy hên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngựa, các con thì cực kỳ thích thú", anh Trọng Hiếu (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ.