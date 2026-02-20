Tết năm ngựa, chen nhau cưỡi ngựa lấy hên

TPO - "Năm Bính Ngọ, cả nhà tôi tới đây để xem ngựa và... sờ ngựa lấy hên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngựa, các con thì cực kỳ thích thú", anh Trọng Hiếu (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ.
Nhiều thời điểm, người dân và du khách phải ngồi chờ tới lượt cưỡi ngựa do quá đông. "Các cháu nhà tôi xem video về du lịch, thấy ngựa trên Đà Lạt cứ ao ước một lần được lên chơi, thật may bây giờ có thể trải nghiệm ngay ở quê nhà", anh Quang Nam (44 tuổi, Quảng Trị) chia sẻ.
Không ít người đến đây sờ ngựa lấy hên trong năm Bính Ngọ. Anh Trọng Hiếu (phường Nam Đông Hà) cho hay mỗi năm một con giáp, có con anh nuôi, có con anh mua tượng về trưng trong nhà. Năm nay năm con ngựa, anh đưa cả nhà ra sờ các chú ngựa lấy hên, mong cầu một năm mạnh khỏe, đi được nhiều nơi và luôn thuận lợi.
Những chú ngựa về miền Trung, phục vụ người dân, du khách dịp Tết, trong tiết trời ấm áp, không khí trong lành ở vùng quê.