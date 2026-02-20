Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tết năm ngựa, chen nhau cưỡi ngựa lấy hên

Thanh Hiền

TPO - "Năm Bính Ngọ, cả nhà tôi tới đây để xem ngựa và... sờ ngựa lấy hên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngựa, các con thì cực kỳ thích thú", anh Trọng Hiếu (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ.

tp-nguaqtt.jpg
Rất đông người dân đổ về một điểm du lịch tại xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị﻿) để được nhìn ngắm các chú ngựa﻿ trong năm mới Bính Ngọ﻿, nhất là các gia đình có con nhỏ. Ảnh: Thanh Hiền
tp-ngua-7.jpg
Chị Bảo Anh (41 tuổi) cho hay đã đi gần 40 km để các con được tận mắt xem ngựa. Chị nói trước nay cũng chỉ thấy ngựa trên ti vi, chưa bao giờ thấy ngựa ở ngoài nên rất thích thú. "Ngựa ở đây rất hiền, to hơn tôi tưởng tượng nhiều. Gia đình tôi cũng chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm với ngựa trong năm mới Bính Ngọ", chị nói.
tp-ngua-1.jpg
Các em nhỏ lần đầu tiên được trải nghiệm cưỡi ngựa.
tp-ngua-8.jpg
tp-ngua-9.jpg
tp-ngua-10.jpg
Nhiều thời điểm, người dân và du khách phải ngồi chờ tới lượt cưỡi ngựa do quá đông. "Các cháu nhà tôi xem video về du lịch, thấy ngựa trên Đà Lạt cứ ao ước một lần được lên chơi, thật may bây giờ có thể trải nghiệm ngay ở quê nhà", anh Quang Nam (44 tuổi, Quảng Trị) chia sẻ.
tp-ngua.jpg
Ngựa ở đây được đưa từ Phú Thọ về. Đặc biệt có một con lớn đưa từ Hà Lan sang khiến người dân thích thú khi được ngắm nhìn ngựa "ngoại". Các chú ngựa này gần 4 tuổi.
tp-ngua6.jpg
Ngựa ngoan hiền, háu ăn khiến người dân Quảng Trị thích thú.
tp-nguaqt-4521.jpg
Ngựa no cỏ suốt mấy ngày Tết vì khách nhí cho ăn liên tục. Em Đình Long (lớp 8) hào hứng vì đây là lần đầu tiên em thấy con ngựa ngoài đời. "Em rất thích con ngựa Hà Lan vì nó có bộ lông xồm, xù xì trông rất mạnh mẽ. Em cũng được cưỡi nó, ngồi trên lưng rất êm, không đáng sợ như em nghĩ trước đó", Long nói.
tet.jpg
tp-ngua-3.jpg﻿
tp-ngua-12.jpg
Không ít người đến đây sờ ngựa lấy hên trong năm Bính Ngọ. Anh Trọng Hiếu (phường Nam Đông Hà) cho hay mỗi năm một con giáp, có con anh nuôi, có con anh mua tượng về trưng trong nhà. Năm nay năm con ngựa, anh đưa cả nhà ra sờ các chú ngựa lấy hên, mong cầu một năm mạnh khỏe, đi được nhiều nơi và luôn thuận lợi.
tp-ngua-5.jpg
Người dân liên tục đổ về khu du lịch có ngựa trong Tết con ngựa.
tp-ngua-15.jpg
tp-ngua-6.jpg
tp-ngua2.jpg
Những chú ngựa về miền Trung, phục vụ người dân, du khách dịp Tết, trong tiết trời ấm áp, không khí trong lành ở vùng quê.
Thanh Hiền
#Năm ngựa #điểm du lịch có ngựa #hút khách #Quảng Trị #Bính Ngọ #ngựa

