Xã hội

TP. Huế: 4 vụ tai nạn trên đường liên xã làm 3 người tử vong trong 6 ngày Tết

Ngọc Văn
TPO - Trong 6 ngày Tết (từ 27 tháng Chạp đến mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026), trên địa bàn TP. Huế xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, làm 3 người tử vong.

Sáng 20/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, trong 6 ngày Tết Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến mồng 3 Tết), trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, làm 3 người tử vong.

csgt-1.jpg
Lực lượng CSGT Công an TP. Huế tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường liên thôn, xã dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo Phòng CSGT Công an TP. Huế, vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện tăng cao do nhu cầu đi lại, thăm hỏi, liên hoan đầu năm trên nhiều tuyến đường nông thôn của thành phố. Trong khi đường liên thôn, xã lại có mặt cắt hẹp, hệ thống chiếu sáng và biển báo chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia và một bộ phận thanh, thiếu niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm… là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn.

csgt-3.jpg
csgt-4.jpg
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy trên các tuyến đường nông thôn ở Huế nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã tăng cường tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát tại các tuyến liên thôn, liên xã trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh; đồng thời tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người theo quy định, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, phương tiện độ chế.

Trong 6 ngày cao điểm ra quân từ 27 tháng Chạp đến mồng 3 Tết Bính Ngọ, lực lượng chức năng tại Huế đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Phần lớn các trường hợp vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn.

Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác chuyên đề, tăng cường kiểm tra vào ban đêm, dịp lễ, cuối tuần và phối hợp địa phương khắc phục bất cập hạ tầng, quyết tâm giữ ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.

Ngọc Văn
