Xe khách và ô tô con tông nhau, cao tốc ùn tắc suốt hai giờ đồng hồ

TPO - Vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô con trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 2h30 ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) tại Km516+500 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm mang BKS 37H - 158.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi di chuyển đến đoạn xã Thạch Xuân đã tông vào ô tô con mang BKS 62A - 432.xx di chuyển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú tông mạnh phía sau khiến xe khách hư hỏng phần đầu, chắn ngang đường; ô tô con bị hư hỏng nặng phần đuôi. Vụ tai nạn giao thông may mắn không gây thiệt hại về người, hành khách đi trên xe khách an toàn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo ngành chức năng, vụ tai nạn khiến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc hơn 1 km theo hướng Bắc - Nam. Phía công an đã phối hợp các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện đi theo quốc lộ 1, đồng thời điều xe cứu hộ cẩu các ôtô gặp nạn. Đến khoảng 5h cùng ngày, hiện trường được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Theo đơn vị vận hành, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.