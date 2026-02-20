Mở biển lấy lộc, chợ hải sản ven biển nhộn nhịp ngày đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm, thuyền mở biển trở về mang theo hải sản tươi rói, khiến chợ dọc bãi biển Cửa Lò rộn ràng, nhộn nhịp từ tinh mơ.
Theo các ngư dân, ngày đầu năm mới, hải sản được bán với mức giá cao hơn ngày thường khoảng 10-20% song sức mua vẫn rất tốt. Nhờ nguồn hàng tươi ngon, sức mua tăng mạnh, toàn bộ hải sản vừa cập bờ đều được mua nhanh chóng.
Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp. Người bán nhanh tay cân cá, người mua thoăn thoắt trả tiền, nụ cười luôn nở trên môi. Có những mối quen chỉ cần nhìn hàng là chốt giá, chẳng cần mặc cả nhiều.
Chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ, những sọt hải sản đầy ắp ban đầu gần như trống trơn, ngư dân thu dọn ngư cụ, chở lên bờ. Giữa tiết trời se lạnh đầu năm, phiên chợ sớm như tiếp thêm sinh khí, mở đầu cho một mùa biển mới đầy kỳ vọng.