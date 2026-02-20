Mở biển lấy lộc, chợ hải sản ven biển nhộn nhịp ngày đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm, thuyền mở biển trở về mang theo hải sản tươi rói, khiến chợ dọc bãi biển Cửa Lò rộn ràng, nhộn nhịp từ tinh mơ.