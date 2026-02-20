Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mở biển lấy lộc, chợ hải sản ven biển nhộn nhịp ngày đầu năm

Thu Hiền

TPO - Những ngày đầu năm, thuyền mở biển trở về mang theo hải sản tươi rói, khiến chợ dọc bãi biển Cửa Lò rộn ràng, nhộn nhịp từ tinh mơ.

Video: Chợ hải sản ven biển nhộn nhịp ngày đầu năm.
tp-11.jpg
Khoảng 7 giờ sáng 20/2, từng đoàn thuyền thúng nối nhau vào bờ dọc bãi biển Cửa Lò﻿ (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) với cá, tôm, ghẹ… tươi rói. Trên bờ, hàng chục tiểu thương đã chờ sẵn.
tp-27.jpg
Thoăn thoắt gỡ cá mắc lưới, ngư dân Nguyễn Tiến Lợi chia sẻ: “Năm nay tôi chọn mùng 4 Tết vươn khơi. Ra khơi đầu năm không chỉ để đánh bắt mà còn để lấy may. Chuyến biển đầu xuân mà tôm cá đầy khoang thì cả năm yên tâm bám biển”.
tp-6.jpg
tp-9.jpg
Theo các ngư dân, ngày đầu năm mới, hải sản được bán với mức giá cao hơn ngày thường khoảng 10-20% song sức mua vẫn rất tốt. Nhờ nguồn hàng tươi ngon, sức mua tăng mạnh, toàn bộ hải sản vừa cập bờ đều được mua nhanh chóng.
tp-8.jpg
Hải sản được chia từng mớ để bán.
tp-7.jpg
Nhiều người dân đi chợ sớm để chọn hải sản tươi﻿ sống vừa được ngư dân đưa từ biển lên, phục vụ bữa cơm đầu năm mới. Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp, rộn ràng.
tp-5.jpg
tp-17.jpg
Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp. Người bán nhanh tay cân cá, người mua thoăn thoắt trả tiền, nụ cười luôn nở trên môi. Có những mối quen chỉ cần nhìn hàng là chốt giá, chẳng cần mặc cả nhiều.
tp-1.jpg
Anh Trần Hùng cho biết, dịp Tết được nghỉ dài ngày nên cùng gia đình từ Hà Nội về quê Nghệ An. Sáng nay, anh cùng vợ con chạy xuống biển Cửa Lò để tham quan, chụp ảnh và lựa chọn một số loại hải sản tươi sống mang về thưởng thức. “Sáng sớm ra chợ cá chọn hải sản vừa đánh bắt xong, cảm giác rất khác so với mua trong siêu thị. Dù giá cao hơn chút nhưng đáng đồng tiền”, anh Hùng chia sẻ.
tp-15.jpg
Hơn 9 giờ, khi mặt trời lên cao, chợ cá dần thưa người.
tp-10.jpg
tp-13.jpg
tp-16.jpg
Chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ, những sọt hải sản đầy ắp ban đầu gần như trống trơn, ngư dân thu dọn ngư cụ, chở lên bờ. Giữa tiết trời se lạnh đầu năm, phiên chợ sớm như tiếp thêm sinh khí, mở đầu cho một mùa biển mới đầy kỳ vọng.
Thu Hiền
