Hương sắc mùa xuân ở Gia Lai

TPO - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai rộn ràng hơn bao giờ hết khi đông đảo người dân và du khách đổ về để thưởng ngoạn những chậu mai cảnh có dáng thế độc đáo.