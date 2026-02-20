Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hương sắc mùa xuân ở Gia Lai

Trương Định

TPO - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai rộn ràng hơn bao giờ hết khi đông đảo người dân và du khách đổ về để thưởng ngoạn những chậu mai cảnh có dáng thế độc đáo.

tp-c_img-5223.jpg
Tiếp nối thành công của hai kỳ lễ hội Mai vàng thị xã An Nhơn﻿ (Bình Định cũ), lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần thứ I - năm 2026, là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, nhằm giới thiệu đến người dân và du khách những giá trị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, vùng đất, con người và tiềm năng phát triển du lịch của phường.
tp-c_img-5273.jpg
Đặc biệt, lễ hội nhằm tôn vinh nét đẹp, tinh hoa văn hóa - nghệ thuật, khích lệ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân trồng mai ở các làng nghề mai cảnh.
tp-c_img-5298.jpg
Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông lần thứ I - năm 2026 quy tụ 150 tác phẩm mai vàng có dáng thế đẹp mắt, độc lạ. Nhiều tác phẩm có tuổi đời hàng chục năm, được chăm sóc, tạo thế công phu.
tp-c_img-5228.jpg
tp-c_img-5237.jpg
Giữa không gian ngập tràn sắc vàng đặc trưng của mai ngày Tết, người xem như lạc vào khu vườn xuân rực rỡ. Từng cánh mai mỏng manh khẽ rung trong gió sớm, óng ánh dưới nắng mai, lan tỏa cảm giác ấm áp những ngày đầu năm mới. Nhiều gia đình tranh thủ dừng chân, ghi lại khoảnh khắc sum vầy bên những chậu mai thế độc đáo, lưu giữ niềm vui và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.
tp-c_img-5234.jpg
Với người dân miền Trung - Tây Nguyên, hoa mai từ lâu đã trở thành biểu tượng của Tết cổ truyền. Mỗi độ xuân về, sắc vàng của mai không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, sung túc, thịnh vượng.
tp-c_img-5299.jpg
tp-c_img-5275.jpg
Gia Lai tự hào khi mai vàng đã được công nhận chỉ dẫn địa lý, đây là một dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị, chất lượng và uy tín của sản phẩm địa phương trên thị trường.
tp-c_img-5221.jpg
Mai vàng An Nhơn﻿ từ lâu đã trở thành thương hiệu quen thuộc mỗi dịp Tết. Mỗi năm, từng chậu mai cũng theo xe ngược Bắc xuôi Nam, mang sắc xuân đến khắp mọi miền.
tp-c_img-5308.jpg
tp-c_img-5315.jpg
tp-c_img-5316.jpg
Người dân thưởng ngoạn những chậu mai cảnh được trưng bày tại lễ hội.
tp-c_img-5285.jpg
Những tác phẩm mai vàng bung nở rực rỡ thu hút người xem.
tp-c_img-5247.jpg
tp-c_img-5266.jpg
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra cuộc thi tay nghề tạo dáng mai bonsai nghệ thuật.
tp-c_img-5249.jpg
Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là dịp kết nối niềm đam mê của các nghệ nhân, nhà vườn; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống của nghề trồng mai cảnh.
Trương Định
#mai vàng #lễ hội mai vàng An Nhơn Đông #Gia Lai #xuân 2026 #Thủ phủ mai vàng miền Trung #Xuân Bính ngọ 2026

