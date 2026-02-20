Hương sắc mùa xuân ở Gia Lai

TPO - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai rộn ràng hơn bao giờ hết khi đông đảo người dân và du khách đổ về để thưởng ngoạn những chậu mai cảnh có dáng thế độc đáo.
Giữa không gian ngập tràn sắc vàng đặc trưng của mai ngày Tết, người xem như lạc vào khu vườn xuân rực rỡ. Từng cánh mai mỏng manh khẽ rung trong gió sớm, óng ánh dưới nắng mai, lan tỏa cảm giác ấm áp những ngày đầu năm mới. Nhiều gia đình tranh thủ dừng chân, ghi lại khoảnh khắc sum vầy bên những chậu mai thế độc đáo, lưu giữ niềm vui và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.
Gia Lai tự hào khi mai vàng đã được công nhận chỉ dẫn địa lý, đây là một dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị, chất lượng và uy tín của sản phẩm địa phương trên thị trường.
Người dân thưởng ngoạn những chậu mai cảnh được trưng bày tại lễ hội.
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra cuộc thi tay nghề tạo dáng mai bonsai nghệ thuật.