Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM xử lý trên 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày Tết

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Ngày 20/2 (từ mùng 4 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, trong 3 ngày đầu Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an TPHCM duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân du xuân, đón Tết.

z7548733948628-3b9c9cd7dae91a7d8b118d490111f1bc.jpg
CSGT đo nồng độ cồn người đi đường trong ngày Tết.

Theo thống kê của Phòng CSGT, từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy, với 1.653 trường hợp. Trong đó có tới 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở.

Về thời điểm vi phạm, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tập trung nhiều sau các hoạt động chúc Tết, liên hoan đầu năm và phần lớn ở các khung giờ từ 18 đến 24 giờ (962 trường hợp) và từ 12 đến 18 giờ (495 trường hợp).

Phòng CSGT khuyến cáo, rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống; chỉ một phút thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để bảo đảm an toàn, người dân tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu bia, dù chỉ một lượng nhỏ; chủ động sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đủ điều kiện điều khiển phương tiện đưa về. Đồng thời, không cổ vũ, ép buộc người khác sử dụng rượu bia.

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT Thành phố sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tạo tính răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông; đồng thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm để phục vụ người dân trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ Tết an toàn, thông suốt.

Nguyễn Dũng
#giao thông #vi phạm #nồng độ cồn #TPHCM #CSGT #an toàn giao thông #Tết Nguyên đán #Công an TPHCM #Bính Ngọ 2026 #tài xế #vi phạm nồng độ cồn #du xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục