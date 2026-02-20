Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Nhập vai' doanh nhân thành đạt, lừa hàng trăm 'sugar baby'

Nguyễn Dũng
TPO - Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, quản lý sự kiện hào nhoáng trên mạng xã hội, một thanh niên 9X đã tiếp cận, tạo quan hệ tình cảm với nhiều cô gái trẻ rồi ra tay chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định có hàng trăm nạn nhân rơi vào “cái bẫy” này.

Ngày 19/2, Công an phường Gò Vấp đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Nhật Phương (SN 1992) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

img17715056349291771506876242-17715068850301697006358.jpg
Trương Nhật Phương tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 1/2026, chị L.Th.D.O. quen một người đàn ông tự xưng “Hùng”, kinh doanh bất động sản, thông qua ứng dụng Telegram. Sau thời gian nhắn tin, ngày 2/2 cả hai hẹn gặp tại một khách sạn ở quận Gò Vấp để "tâm sự".

Sau khi "tâm sự" xong, lợi dụng lúc nạn nhân vào phòng tắm, người đàn ông nhanh chóng rời đi cùng chiếc điện thoại iPhone 16 Pro. Phát hiện bị mất tài sản, chị O. trình báo công an.

Trích xuất camera an ninh, công an nhận định nghi phạm đã chạy bộ khoảng 1 km và vào các tiệm net gần hiện trường. Từ dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Trương Nhật Phương – đối tượng từng có tiền án về trộm cắp. Phương bị bắt giữ tại một quán net trên địa bàn thành phố.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội với hình ảnh sang trọng, cuộc sống “check-in” xa hoa để tạo lòng tin. Đối tượng chủ động kết bạn, tán tỉnh những cô gái trẻ, đặc biệt là sinh viên qua các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Instagram,.. hoặc các app kết bạn và hẹn hò như Tinder, Bumble…

Từ năm 2020, Phương vào vai quản lý công ty tổ chức sự kiện, cần các cô gái có ngoại hình đẹp tham gia. Khi có người đồng ý, Phương đưa vào các group có nhiều thành viên để tư vấn, song thực chất đều là các nick ảo do gã tự tạo để tương tác, dẫn dụ.

Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, song chốt lại phương án cuối cùng là làm "sugar baby" cho "đại gia" để được nhận số tiền từ 40 - 50 triệu đồng sau 4 - 6 lần “gặp mặt”.

"Đại gia" yêu cầu các "sugar baby" phục vụ không ai khác chính là Phương. "Sugar baby" luôn được dặn phải phục vụ nhiệt tình ngay trong lần đầu gặp "đại gia" để được duy trì quan hệ cho đến khi được nhận tiền (4 - 6 lần).

Khi mối quan hệ trở nên thân mật, Phương rủ gặp mặt trực tiếp và đề nghị quay lại clip thân mật. Có được clip "nóng", Phương tiếp tục yêu cầu các cô gái đến khách sạn để "quan hệ" cho đến khi đối tượng chiếm đoạt điện thoại, tiền mặt hoặc tài sản có giá trị rồi cắt liên lạc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2020 đến nay, Phương đã tiếp cận khoảng 1.200 người, trong đó có hàng trăm trường hợp bị chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại chưa kịp tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai từng là nạn nhân của Trương Nhật Phương sớm liên hệ trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
