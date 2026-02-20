Lẻn vào nhà dân, đánh cắp túi xách chứa 300 triệu đồng

TPO - Lợi dụng thời điểm gia chủ sơ hở trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, đối tượng đã lẻn vào nhà dân, trộm chiếc túi xách chứa 300 triệu đồng để trong ô tô. Chỉ sau 9 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm.

Ngày 20/2, Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn ngay trong những ngày đầu năm mới.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), Công an phường Hoa Lư tiếp nhận trình báo của bà Đinh Thị Thu H. (SN 1976, trú tổ dân phố Khánh Minh, phường Hoa Lư) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản.

Trước đó, vào sáng 17/2 (mùng 1 Tết), lợi dụng lúc cổng gia đình không khóa, đối tượng đã lẻn vào khu vực để xe ô tô trong sân. Phát hiện cửa xe không chốt, kẻ gian mở cửa, lấy đi một túi xách bên trong chứa 300 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra đúng thời điểm Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chủ quan trong việc bảo vệ tài sản, Công an phường Hoa Lư đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Với tinh thần tập trung cao độ, chỉ sau 9 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã khoanh vùng, xác định và bắt giữ Hoàng Duy Cường (SN 1986, trú xóm Thượng, thôn Dưỡng Chính, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) là thủ phạm gây án.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở của gia đình bị hại để đột nhập, mở cửa xe ô tô và lấy trộm túi xách chứa tiền. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ chiếc túi xách của bị hại cùng hơn 86,2 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại đang được tiếp tục xác minh, truy thu.

Hiện Công an phường Hoa Lư đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xử lý Hoàng Duy Cường theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.