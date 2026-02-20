Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lẻn vào nhà dân, đánh cắp túi xách chứa 300 triệu đồng

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng thời điểm gia chủ sơ hở trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, đối tượng đã lẻn vào nhà dân, trộm chiếc túi xách chứa 300 triệu đồng để trong ô tô. Chỉ sau 9 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm.

Ngày 20/2, Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn ngay trong những ngày đầu năm mới.

screen-shot-2026-02-20-at-155255.png
Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), Công an phường Hoa Lư tiếp nhận trình báo của bà Đinh Thị Thu H. (SN 1976, trú tổ dân phố Khánh Minh, phường Hoa Lư) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản.

Trước đó, vào sáng 17/2 (mùng 1 Tết), lợi dụng lúc cổng gia đình không khóa, đối tượng đã lẻn vào khu vực để xe ô tô trong sân. Phát hiện cửa xe không chốt, kẻ gian mở cửa, lấy đi một túi xách bên trong chứa 300 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra đúng thời điểm Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình chủ quan trong việc bảo vệ tài sản, Công an phường Hoa Lư đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Với tinh thần tập trung cao độ, chỉ sau 9 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã khoanh vùng, xác định và bắt giữ Hoàng Duy Cường (SN 1986, trú xóm Thượng, thôn Dưỡng Chính, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) là thủ phạm gây án.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã lợi dụng sự sơ hở của gia đình bị hại để đột nhập, mở cửa xe ô tô và lấy trộm túi xách chứa tiền. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ chiếc túi xách của bị hại cùng hơn 86,2 triệu đồng tiền mặt. Số tiền còn lại đang được tiếp tục xác minh, truy thu.

Hiện Công an phường Hoa Lư đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, xử lý Hoàng Duy Cường theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

Minh Đức
#Trộm cắp tài sản dịp Tết #Bảo vệ tài sản trong ngày lễ #Phòng chống trộm xe ô tô #Phân tích vụ án trộm tiền mặt #Hành động nhanh của công an #Tội phạm trong ngày Tết Nguyên đán #Điều tra và bắt giữ thủ phạm #Tác động của sơ hở gia đình #Khuyến cáo phòng ngừa trộm cắp #An ninh cộng đồng dịp lễ

Xem thêm

Cùng chuyên mục