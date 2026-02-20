Lái xe vi phạm nồng độ cồn chống đối, kéo lê cán bộ CSGT gần 500m

TPO - Uống rượu vẫn lái ô tô, một thanh niên ở xã Hàm Yên (Tuyên Quang) không những vi phạm nồng độ cồn mà còn tăng ga bỏ chạy khi bị kiểm tra, kéo theo một cán bộ CSGT đu bám suốt quãng đường gần 500m.

Ngày 20/2, Đại tá Ma Quang Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, tối 19/2, tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang) gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Văn Đông làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình làm việc, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển kiểm soát 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

Đại tá Ma Quang Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Lý Lan

Khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông đang tiến hành kiểm tra, lái xe bất ngờ giữ tay Thiếu tá Đông, kéo kính chắn gió rồi tăng ga bỏ chạy. Bị kẹt tay, Thiếu tá Đông phải chạy theo và đu bám vào xe. Sau khi di chuyển khoảng 500m, đối tượng buông tay, hạ kính chắn gió khiến Thiếu tá Đông ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Nguyễn Tuấn Quyền (sinh năm 2001, trú ở thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên). Kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong người Quyền là 0,21mg/L. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã ân cần thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông và gia đình; đề nghị đồng chí yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để trở lại công tác. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi chống đối, coi thường pháp luật của đối tượng theo đúng quy định.