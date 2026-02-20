Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an thông tin vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay, do người thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, công an đã bàn giao cho gia đình và nhà trường quản lý, giáo dục.

Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) đã có kết luận giải quyết trình báo về vụ nữ sinh lớp 5 Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc có nhiều vết thương trên người, nghi bị bạo hành. Nạn nhân là em T.T.N (12 tuổi).

622692656-2705068249857054-1137780513947474938-n.jpg
Vết thương trên tay em N.

Qua xác minh, người gây thương tích đối với N. là T.T.V (12 tuổi), học cùng lớp, là chị họ của N.

Hiện, các vết thương của cháu N. đã lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình cho biết, giữa hai cháu có quan hệ họ hàng nên không yêu cầu xử lý đối với V.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, V. cũng mới hơn 11 tuổi, chưa đủ tuổi xử lý theo quy định. Công an xã Đá Bạc đã bàn giao V. cho gia đình và Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc quản lý, giáo dục.

Riêng cháu N. được mẹ ruột đón về sinh sống với ông bà nội tại ấp 6, xã Khánh Bình và tiếp tục học tại Trường Tiểu học 6 Khánh Bình Đông (xã Khánh Bình).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em N. có nhiều vết thương nên báo gia đình.

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa, nên em N. ở nhà bà ngoại cùng chị họ là T.T.V. Diễn biến vụ việc cho thấy, mâu thuẫn giữa hai cháu đã xảy ra nhiều lần trong quá trình sống chung, nguyên nhân được cho là N. "quậy phá", ảnh hưởng việc học của V.

Ngày 12/1, V. đang sử dụng điện thoại di động trong phòng ngủ thì N. nhiều lần giật điện thoại. Trong lúc tức giận, V. dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai tay N.

Ngày 14/1, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy rạch vào hai tay N. và đến ngày 18/1 lại dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai chân và vùng lưng của N. Cả 3 lần đều xảy ra trong phòng ngủ tại nhà.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ và kịp thời xử lý nội dung phát sinh (nếu có) theo đúng quy định.

Tân Lộc
#cà mau #nữ sinh #bạo hành #trẻ em #giáo dục #xử lý #học sinh

